Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительстваLenta.ru 06:16

По двум каналам должны решать эту проблему: по линии Минфина, который должен работать с крупными банками, и через нашу организацию Дом.РФ, которая работает со средними и мелкими банками. Но ни там, ни там не решалась проблема, потому что правительство не выделяло средства.

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