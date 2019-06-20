Политика
Путин назвал дорогую ипотеку для семей с детьми ошибкой МинфинаNewsroom24 09:28
Президент считает реальной ошибкой, что Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализации программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.
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Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике.
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