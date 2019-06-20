Путин назвал дорогую ипотеку для семей с детьми ошибкой МинфинаNewsroom24 вчера в 09:28

Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике.

Президент считает реальной ошибкой, что Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализации программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.

Путин назвал дорогую ипотеку для семей с детьми ошибкой Минфина

Армия и оружие В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.

Финансы Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам ФРС в среду оставила ставку федерального финансирования на уровне 2,25–2,5%; восемь из 17 управляющих дали понять, что до конца ставка может быть снижена на 0,25 процентного пункта, семеро ожидают ее снижения дважды – на 0,5 п. п.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Политика ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.

Политика Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.

Авто Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.

Общество Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.

Политика МИД Абхазии отреагировал на события в парламенте Грузии Дипломаты обвинили грузинскую оппозицию в грубом срыве заседания сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) Представители МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии, где ранее было сорвано заседание сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия).

Гаджеты Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.

Армия и оружие Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.

Политика Путин рассказал о склонностях Кудрина В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

Политика Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.

Происшествия Автобус упал в ущелье в Индии, погибли 25 человек В результате происшествия погибли 25 человек, еще 35 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают спасатели.

Политика США рассматривают все варианты санкций против Турции из-за С-400 США рассматривают «многочисленные варианты действий» в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Политика Премьер Малайзии назвал расследование по MH17 антироссийским Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что представленные результаты по делу о крушении рейса MH17 под Донецком политизированы и направлены против России.

Здоровье Десятки детей заразились гепатитом в Приамурье В 2018 году 26 детей заразились гепатитом C, сообщил местный парламентарий Сергей Труш.

Шоу-бизнес Максим Виторган не выплачивает алименты Ксении Собчак За разрывом отношений актера Максима Виторгана и журналистки Ксении Собчак наблюдало большое количество поклонников, вероятно, надеясь на скандал.

Происшествия Василий Бойко-Великий принял арест стоя Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.