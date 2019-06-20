Политика
Путин назвал дорогую ипотеку для семей с детьми ошибкой МинфинаNewsroom24 09:28
Президент считает реальной ошибкой, что Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализации программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.
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Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства
Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия
Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина по делу о взятке
Гарнизонный военный суд №235 продлил срок ареста начальника одного из отделов управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина до 25 августа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:50
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Смолянка дозвонилась на «прямую линию» Владимиру Путину
Смолянка Светлана Векшина задала вопрос президенту России Владимиру Путину, дозвонившись ему на «прямую линию».
Обновлено в 12:44
Общество
Сбербанк назвал сети 5G риском для кибербезопасности
Одним из серьезных рисков для кибербезопасности являются сети 5G, поскольку у них очень высокая скорость передачи информации, что создает проблемы для быстрой остановки утечки информации, считает руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.
Обновлено в 09:54
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Бойко-Великий отверг обвинения в растрате
Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».
Обновлено в 11:23
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика
Украинские раскольники объявили «Киевский патриархат» вне закона
Напомним, сегодня Филарет восстановил «киевский патриархат» и признал недействительным создание «ПЦУ».
Обновлено в 10:18
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту поедет из Москвы
Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин заявил, что первый поезд, который проедет по Крымскому мосту, будет следовать из Москвы в Симферополь.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский отменил 159 указов своих предшественников
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Обновлено в 10:56
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
Обновлено в 12:16
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Экономика
Путин призвал ЦБ не допустить образования «пузырей»
На риски закредитованности людей чиновники обращают внимание не первый раз.
Обновлено в 06:30
Политика
Володин ознакомился с работой Центра управления регионом в Подмосковье
Госдума поддерживает подходы, используемые правительством Московской области по оптимизации процессов управления в различных сферах, которые относятся к полномочиям региональных и муниципальных властей, заявил Председатель ГД Вячеслав Володин в четверг, 20 июня, по итогам посещения Центра управления регионом в Красногорске.
Обновлено в 12:26
Политика
Путин пошутил о Зеленском в ответ на просьбу рассказать анекдот
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии не стал рассказывать анекдоты о себе, пошутив, что теперь у него есть коллега, у которого этого получится лучше.
Обновлено в 09:44