Путин назвал безобразием кадры с завалами мусора на «Прямой линии»Экономика сегодня 06:11

Президент России Владимир Путин назвал безобразием кадры с заброшенными мусорными баками, продемонстрированные в ходе «Прямой линии». Глава государства ответил на вопросы о ходе мусорной реформы.

Путин назвал безобразием кадры с завалами мусора на «Прямой линии»

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