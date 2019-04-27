Политика
Путин назвал беспределом приговор Марии БутинойНародные новости 04:46
Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
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Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика
Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 05:28
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Музыка
Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»
В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов.
Обновлено в 13:00
Авто
В России «серые» автомобили Volkswagen пустили под пресс
Еще не утихли страсти по поводу последних скандальных событий с дизельгейтом, как всплыла новая афера Volkswagen с продажей несертифицированных автомобилей.
Обновлено в 08:53
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
Обновлено в 09:50
Экономика
Канада выделила около $7 млн на технологии геотермальной энергетики
Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.
Обновлено в 10:27
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Происшествия
Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе
Обновлено в 11:48
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»
На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби
Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2. На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце.
Обновлено в 11:25
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Политика
Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Общество
Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака
Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
Обновлено в 09:37
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»
Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 11:30
Кино
Российский альпинист установил флаг «Мстителей» на Эльбрусе
Альпинист Андрей Зубенко установил флаг "Мстителей" на одной из двух вершин Эльбруса в честь выхода финального фильма саги.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета
Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Политика
В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.
Обновлено в 10:53
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Любовь Успенская заявила, что «место королевы шансона свободно»
Многих удивило её заявление о том, что теперь вакантное место «королевы шансона» свободно.
Обновлено в 06:33
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51