Политика
Путин назвал беспределом приговор БутинойRT на русском 05:32
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, назвал 18-месячный приговор россиянке Марии Бутиной в США беспределом.
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Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Музыка
Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал
Обновлено вчера в 23:08
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:34
Кино
Ученый Себастьян Альварадо: «Мстители: Эндшпиль» вышли на экран
Ученый и автор Себастьян Альварадо написал «Наука о Вселенной», развлекательную и информативную. По словам Альварадо, он очень оптимистичен.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили беременную Меган Маркл
Сегодня Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом навестили невестку. Об этом сообщает издание Harpers Bazaar.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Политика
Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено 25 апреля в 22:27
Армия и оружие
Германия испугалась новой российской подлодки
Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Культура
Минск приглашает на выставку венесуэльской культуры
Живописные полотна Симона Боливара, Франсиско Миранды, Антонио Хосе Сукре станут своеобразными историческими гидами, которые откроют масштабную выставку культуры Венесуэлы в первые майские дни в белорусской столице.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины
Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание
Короткое замыкание под облицовочной плиткой произошло в строящемся здании в центре Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
ДНР: под Горловку прибыли украинские снайперы
Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что получена информация о прибытии восточнее находящегося под контролем Киева населенного пункта Новгородского на позиции 53-й механизированной бригады снайперов.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье
Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Наука
Медики назвали фактор, на 50% повышающий риск преждевременной смерти
Риск преждевременной смерти у людей вызывает высокое содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови.
Обновлено в 06:16
Происшествия
«Сталингулаг» заявил об обысках у родственников предполагаемого автора телеграм-канала
Со вчерашнего вечера у всех родственников предполагаемого, по версии РБК, автора канала Сталингулаг проходят обыски.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Обновлено в 03:49
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Здоровье
Почти победившим ДЦП двойняшкам нужен новый курс реабилитации
Невероятных результатов помогли добиться ежедневные усилия и курсы реабилитации. Именно от них в будущем и зависит судьба Насти и Лизы.
Обновлено в 03:00
Политика
В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400
Обновлено в 08:18
Гаджеты
Apple может купить у Intel бизнес по производству модемов
Продажа бизнеса по производству модемов позволит Intel вернуть часть средств, потраченных на собственные разработки, в то время как для Apple патенты и наработки процессорного гиганта пригодятся в разработке собственного «яблочного» модема.
Обновлено в 06:01