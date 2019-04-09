Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»Lenta.ru 15:58

Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стенограмма обращения российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Экономика МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.

Происшествия СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.

Армия и оружие Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

Армия и оружие Военный эксперт объяснил интерес Индии к российским танкам Т-90МС Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему Индия так заинтересована в российских танках.

Политика Глава Минфина США исключил продажу своей компании «русскому олигарху» Глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин, выступая перед членами комитета по финансовым услугам палаты представителей США, отказался ответить на вопрос законодателей о том, кто приобрел долю в его развлекательной компании RatPac-Dune Entertainment в 2017 году, однако заверил: «Это был не русский».

Экономика Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Политика Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.

Политика Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь» В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.

Единоборства Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 97 кг.

Политика Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.

Общество Компанию «Хенда-Сибирь» обязали восстановить томские леса Всего, по данным надзорного ведомства, «Хенда-Сибирь» заготавливает древесину на территории лесного фонда общей площадью 355 тыс. га.

Шоу-бизнес Сын Инны Чуриковой стал копией отца Наблюдая за звездной семьей, все гости отметили, как Иван с годами все больше становится на своего знаменитого отца.

Общество В Москве умерла невестка Сергея Есенина Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.

Политика Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил появление плакатов, где он изображен вместе с Владимиром Путиным, необходимостью "сильного президента".

Наука В Германии нашли останки крокодила, которому 150 миллионов лет На юге Германии нашли останки доисторического крокодила, который жил около 150 миллионов лет назад.

Общество Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Общество Россияне назвали размер достойной зарплаты Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.

Здоровье Энергетикам оставили свободу оборота Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.

Шоу-бизнес У Аршавина появилась новая возлюбленная Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".

Общество Гостиницы Бурятии получают «звёзды» Гостиницы Бурятии продолжают проходить процедуру подтверждения классификации.