Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчикаГазета.Ru 14:29

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
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Путин назвал бандитом поправившего его переводчика

RT на русском14:20

Путин назвал «бандитом» переводчика, исказившего его слова

ФАН13:29

Путин назвал поправившего его переводчика бандитом

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Путин назвал переводчика «бандитом» из-за ошибки в слове

Московский Комсомолец12:27

Путин назвал переводчика бандитом

Росбалт12:25

«Я сказал «друзей», а не «партнеров». Путин поправил своего переводчика на встрече с премьер-министром Швеции

Фонтанка.Ру12:42

Песков прокомментировал Лайфу шутку Путина в адрес переводчика

Life.ru12:29
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В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
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Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
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Армия и оружие

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«В результате зафиксированного 9 апреля 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) по улице Мира, 6, зафиксировано повреждение остекления жилого дома», — говорится в сообщении.
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

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Фотографию в своем инстаграме выложила сама предполагаемая возлюбленная Аршавина по имени Евгения.
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30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.
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Политика

Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.
Обновлено в 11:56
Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Наука

Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка

Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено в 03:44
Транспорт

Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург

Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Культура

В России запустили новый телеканал «Победа»

Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Футбол

Агент Бэйла: «Гарет не думает о возвращении в Англию»

Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заверил, что игрок не думает о возвращении в Англию.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Космос

Коричневые карлики - неудачные звезды или супер-планеты

Коричневые карлики заполняют промежуток между звездами и гораздо меньшими планетами - двумя очень разными типами астрономических объектов.
Обновлено в 13:27
Технологии

Компьютеры нарисовали реалистичный сценарий апокалипсиса

Американский канал The Weather Channel показал видео с использованием смешанной реальности, в котором Землю образца 2100 года накрывают разрушительные наводнения из-за глобального потепления.
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Хоккей

ЦСКА в третий раз вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:51
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Мажор на Mercedes специально сбил курсанта в Воронеже

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Что будет, если перестать чистить зубы

Медики советуют чистить зубы два раза в день.
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В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

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Общество

Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа

В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
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Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри

Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
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Происшествия

В аэропорту Тираны ограбили лайнер «Австрийских авиалиний»

В аэропорту албанской столицы вооруженные налетчики совершили нападение на самолет "Австрийских авиалиний", передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 15:48
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В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
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Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
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Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток

Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
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Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
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В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander

Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
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Балотелли грозит дисквалификация за удар соперника

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НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

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