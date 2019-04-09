Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчикаГазета.Ru 14:29
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Политика
Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»
Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
В Золотом-5 в результате обстрела ВСУ поврежден жилой дом
«В результате зафиксированного 9 апреля 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) по улице Мира, 6, зафиксировано повреждение остекления жилого дома», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Фотографию в своем инстаграме выложила сама предполагаемая возлюбленная Аршавина по имени Евгения.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.
Обновлено в 11:03
Политика
Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.
Обновлено в 11:56
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено в 03:44
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Культура
В России запустили новый телеканал «Победа»
Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Футбол
Агент Бэйла: «Гарет не думает о возвращении в Англию»
Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заверил, что игрок не думает о возвращении в Англию.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Космос
Коричневые карлики - неудачные звезды или супер-планеты
Коричневые карлики заполняют промежуток между звездами и гораздо меньшими планетами - двумя очень разными типами астрономических объектов.
Обновлено в 13:27
Технологии
Компьютеры нарисовали реалистичный сценарий апокалипсиса
Американский канал The Weather Channel показал видео с использованием смешанной реальности, в котором Землю образца 2100 года накрывают разрушительные наводнения из-за глобального потепления.
Обновлено в 14:22
Хоккей
ЦСКА в третий раз вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:51
Происшествия
Мажор на Mercedes специально сбил курсанта в Воронеже
Обновлено в 15:50
Наука
Что будет, если перестать чистить зубы
Медики советуют чистить зубы два раза в день.
Обновлено в 13:49
Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Технологии
Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри
Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В аэропорту Тираны ограбили лайнер «Австрийских авиалиний»
В аэропорту албанской столицы вооруженные налетчики совершили нападение на самолет "Австрийских авиалиний", передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 15:48
Общество
В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года
Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 10:43
Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено в 13:04
Общество
Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток
Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Обновлено в 10:14
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Авто
В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander
Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
Футбол
Балотелли грозит дисквалификация за удар соперника
"Марсель" 5 апреля уступил на выезде "Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции - 0:2. Защитник хозяев Пабло был удален на 82-й минуте матча после того, как нарушил правила против Балотелли.
Обновлено в 16:16
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года
Обновлено в 14:47