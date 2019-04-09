Политика

Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»ТАСС 01:14

Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
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Путин в шутку назвал бандитом поправившего его переводчика

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