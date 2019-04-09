Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчикаРоссийская газета 01:42
Во время разговора глава российского государства назвал шведских бизнесменов друзьями, отметив, что они вложили в российскую экономику 5 миллиардов долларов инвестиций. Однако переводчик Левена решил употребить другое слово, заменив слово "друзья" на более нейтральное "партнеры".
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Примерно пять миллиардов инвестиций со стороны шведских наших друзей — так и есть, наших друзей шведских — вложено в российскую экономику.
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