Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчикаРоссийская газета 01:42
Во время разговора глава российского государства назвал шведских бизнесменов друзьями, отметив, что они вложили в российскую экономику 5 миллиардов долларов инвестиций. Однако переводчик Левена решил употребить другое слово, заменив слово "друзья" на более нейтральное "партнеры".
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Происшествия
Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире
Взрыв на 15-м этаже жилого дома в Екатеринбурге мог произойти из-за самогонного аппарата, найденного в туалете пострадавшей квартиры, сообщает E1.RU.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Талибы заявили об уничтожении американского B-52
Действующее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) утверждает, что его бойцы сбили американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.
Обновлено в 07:00
Экономика
Uber может провести IPO на $10 млрд
Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
Обновлено вчера в 22:34
Хоккей
«Калгари» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным
Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» заключил контракт новичка с голкипером магнитогорского «Металлурга» Артёмом Загидулиным, информирует официальный сайт «огоньков».
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Игры
Глава Ubisoft: в определённый момент Splinter Cell вернётся
Ив Гиймо Гиймо говорит о Splinter Cell на 16:47 Слухи о скором анонсе нового Splinter Cell витают в воздухе уже около года, когда в специальной миссии Ghost Recon Wildlands появился сам Сэм Фишер, а к его воплощению на экране вернулся сам Майкл Айронсайд, которого заменили в Blacklist.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика
В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина
Напомним, первое надгробие Путина появилось в Северной столице напротив Исаакиевского собора 3 апреля.
Обновлено в 05:27
Экономика
Вице-премьер заверил, что аукционов на квоты пикши и трески не будет
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым обсудил проблему квот на вылов морских биоресурсов.
Обновлено в 07:09
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Политика
Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников
Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Политика
Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах
Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам
Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.
Обновлено в 07:12
Общество
Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
Обновлено в 07:34
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Общество
Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче
Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Пентагон опасается российского и китайского оружия в космосе
Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США опасаются размещения Россией и Китаем оружия в космосе.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу
К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено вчера в 12:50
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Наука
Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров
"Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 06:41
Технологии
В работе YouTube произошел масштабный сбой
Напомним, что в конце марта сообщалось о крупном сбое в работе популярной социальной сети Instagram.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35