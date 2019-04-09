Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчикаРоссийская газета 01:42

Во время разговора глава российского государства назвал шведских бизнесменов друзьями, отметив, что они вложили в российскую экономику 5 миллиардов долларов инвестиций. Однако переводчик Левена решил употребить другое слово, заменив слово "друзья" на более нейтральное "партнеры".
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«Гоблин» Пучков рассказал о последствиях для переводчика, которого Путин назвал «бандитом»

ФАН07:07

Путин назвал исказившего его слова переводчика «бандитом»

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Песков прокомментировал Лайфу шутку Путина в адрес переводчика

Life.ruвчера в 12:29

Путин поправил переводчика в беседе с премьер-министром Швеции

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Путин назвал бандитом поправившего его переводчика

РБКвчера в 16:57

Путин назвал переводчика «бандитом» из-за ошибки в слове

Московский Комсомолецвчера в 12:27

Путин назвал исказившего его слова переводчика «бандитом»

РИА Новостивчера в 22:58
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Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

Обновлено в 02:45
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Взрыв на 15-м этаже жилого дома в Екатеринбурге мог произойти из-за самогонного аппарата, найденного в туалете пострадавшей квартиры, сообщает E1.RU.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Талибы заявили об уничтожении американского B-52

Действующее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) утверждает, что его бойцы сбили американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.
Обновлено в 07:00
Экономика

Uber может провести IPO на $10 млрд

Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
Обновлено вчера в 22:34
Хоккей

«Калгари» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» заключил контракт новичка с голкипером магнитогорского «Металлурга» Артёмом Загидулиным, информирует официальный сайт «огоньков».
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Игры

Глава Ubisoft: в определённый момент Splinter Cell вернётся

Ив Гиймо Гиймо говорит о Splinter Cell на 16:47 Слухи о скором анонсе нового Splinter Cell витают в воздухе уже около года, когда в специальной миссии Ghost Recon Wildlands появился сам Сэм Фишер, а к его воплощению на экране вернулся сам Майкл Айронсайд, которого заменили в Blacklist.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:57
Футбол

Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:36
Политика

В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина

Напомним, первое надгробие Путина появилось в Северной столице напротив Исаакиевского собора 3 апреля.
Обновлено в 05:27
Экономика

Вице-премьер заверил, что аукционов на квоты пикши и трески не будет

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым обсудил проблему квот на вылов морских биоресурсов.
Обновлено в 07:09
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Политика

Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников

Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Политика

Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах

Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам

Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.
Обновлено в 07:12
Общество

Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
Обновлено в 07:34
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Общество

Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче

Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Пентагон опасается российского и китайского оружия в космосе

Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США опасаются размещения Россией и Китаем оружия в космосе.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика

Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу

К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено вчера в 12:50
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Наука

Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров

"Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 06:41
Технологии

В работе YouTube произошел масштабный сбой

Напомним, что в конце марта сообщалось о крупном сбое в работе популярной социальной сети Instagram.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
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