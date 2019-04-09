Путин назвал бандитом переводчика, который его поправилZnak.com 00:26

Президенту России Владимиру Путину во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пришлось поправлять переводчика, который немного исказил его слова. Стенограмма обращения российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал бандитом переводчика, который его поправил

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