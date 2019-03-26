Путин назвал Зеленского хорошим актёромRT на русском 10:33

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Футбол КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Шоу-бизнес Кеосаян обсудит с юристами нападение скандалистки Соболь на Симоньян Режиссер Тигран Кеосаян обсудит с юристами инцидент со сторонницей скандального блогера Алексея Навального Любовью Соболь, которая напала на беременную Маргариту Симоньян.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Космос NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.

Политика Путин прокомментировал дело инвестора Майкла Калви Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал ситуацию с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Игры В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.

Происшествия Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.

Политика Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов.

Происшествия Катер врезался в опору моста в Петербурге Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.

Здоровье Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Армия и оружие «Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.

Происшествия Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.

Общество Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, у которого ранее отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, восстановлен в должности, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Свердловского облсуда.

Армия и оружие Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.

Здоровье Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков Завтрак может быть как полезным, позволяющим правильно настроиться на весь день, так и вредным, не приносящим пользы нашему здоровью.

Театры В Перми опровергли информацию об отъезде Теодора Курентзиса В Пермском оперном рассказали, что никаких официальных заявлений по поводу отъезда из Перми Теодор Курентзис не делал и коллектив не собирал.

Автоспорт Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.

Финансы Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3% Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.