Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актёромRT на русском 10:33

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
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Путин объяснил отсутствие контактов с Зеленским

РБК10:37

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

RT на русском10:33

Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале

РИА Новости10:26

Что нужно Зеленскому для управления страной, рассказал Путин

Газета.Ru11:29

Путин оценил талант перевоплощения Зеленского

Вести.Ru10:26

Путин: Зеленский – хороший актер, но этого для управления государством недостаточно

Фонтанка.Ру10:22

Путин — о Зеленском: «Одно дело кого-то играть, другое дело — быть кем-то»

Дождь10:17
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Теннис

Надаль обыграл Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»

Обновлено в 11:11
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Футбол

КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Кеосаян обсудит с юристами нападение скандалистки Соболь на Симоньян

Режиссер Тигран Кеосаян обсудит с юристами инцидент со сторонницей скандального блогера Алексея Навального Любовью Соболь, которая напала на беременную Маргариту Симоньян.
Обновлено в 03:07
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Космос

NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов

Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
Обновлено в 11:29
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Политика

Путин прокомментировал дело инвестора Майкла Калви

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал ситуацию с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:03
Игры

В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа

Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей

Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика

Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Катер врезался в опору моста в Петербурге

Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики

Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Политика

Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

Обновлено в 11:58
Армия и оружие

«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей

Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

Обновлено в 11:47
Общество

Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности

Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, у которого ранее отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, восстановлен в должности, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Свердловского облсуда.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 11:58
Здоровье

Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков

Завтрак может быть как полезным, позволяющим правильно настроиться на весь день, так и вредным, не приносящим пользы нашему здоровью.
Обновлено в 11:10
Наука

ФБР опубликовало полное досье на снежного человека

Обновлено вчера в 03:24
Театры

В Перми опровергли информацию об отъезде Теодора Курентзиса

В Пермском оперном рассказали, что никаких официальных заявлений по поводу отъезда из Перми Теодор Курентзис не делал и коллектив не собирал.
Обновлено в 08:21
Автоспорт

Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.
Обновлено в 12:06
Финансы

Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Политика

Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

Обновлено в 05:40
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