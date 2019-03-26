Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёромRT на русском 10:33
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:47, Ашберн
Теннис
Надаль обыграл Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Футбол
КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Кеосаян обсудит с юристами нападение скандалистки Соболь на Симоньян
Режиссер Тигран Кеосаян обсудит с юристами инцидент со сторонницей скандального блогера Алексея Навального Любовью Соболь, которая напала на беременную Маргариту Симоньян.
Обновлено в 03:07
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Космос
NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов
Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
Обновлено в 11:29
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Политика
Путин прокомментировал дело инвестора Майкла Калви
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал ситуацию с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:03
Игры
В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа
Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика
Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Здоровье
Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики
Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Политика
Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей
Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Общество
Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности
Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, у которого ранее отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, восстановлен в должности, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Свердловского облсуда.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков
Завтрак может быть как полезным, позволяющим правильно настроиться на весь день, так и вредным, не приносящим пользы нашему здоровью.
Обновлено в 11:10
Наука
ФБР опубликовало полное досье на снежного человека
Обновлено вчера в 03:24
Театры
В Перми опровергли информацию об отъезде Теодора Курентзиса
В Пермском оперном рассказали, что никаких официальных заявлений по поводу отъезда из Перми Теодор Курентзис не делал и коллектив не собирал.
Обновлено в 08:21
Автоспорт
Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике
Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.
Обновлено в 12:06
Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30