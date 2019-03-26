Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актеромПолит.ру 10:47

Путин отметил, что Зеленский называет Россию «врагом и агрессором». При этом он выразил надежду, что знакомство с новым украинским лидером все же состоится. Путин оценил Зеленского как хорошего актера.
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Путин: Зеленский — хороший актёр

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Путин заявил, что Зеленский пока себя никак не проявил

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«Он хороший актер»: Путин о Зеленском

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«Мне никто не предлагал»: Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

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Путин оценил актерскую игру нового президента Украины

Lenta.ru10:56

Путин рассказал об отношении к Зеленскому

Телеканал Санкт-Петербург10:42
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:20, Ашберн
Армия и оружие

Американский военный корабль попытался протаранить российский эсминец. Видео

По имеющимся данным, именно экипаж американского крейсера резко сменил курс, едва не столкнувшись с российским военным морским судном, при этом, по некоторой информации, тарана удалось избежать лишь чудом – расстояние между двумя кораблями в критический момент составило порядка 15 метров.
Обновлено в 09:57
Игры

В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа

Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Анна Седокова позировала голой для фотосессии

Седокова не стесняется своих форм. Певица убеждает многих женщин любить себя и не стремиться к фигуре модели.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Москве полицейский застрелил подозреваемого во время погони

На севере Москвы полицейский застрелил мужчину, который сбежал из отделения и пытался отобрать табельное оружие.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой

Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Настя Каменских поплавала с Мими и поблагодарила Потапа за счастье

Настя Каменских и Потап, которые сыграли свадьбу 23 мая, уже вернулись из свадебного путешествия. Медовый месяц для них продолжится в Киеве.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Катер врезался в опору моста в Петербурге

Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Новосибирске потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая

Обновлено в 07:27
ЖКХ

В Севастополе устранены практически все последствия непогоды

Обновлено в 10:04
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Энергетика

Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть

Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Общество

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Политика

Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Адвокат: в полиции Голунову более суток не давали есть и спать

Задержанный по делу о сбыте наркотиков журналист «Медузы» Иван Голунов более суток не спал и не ел.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Космос

Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание

Обновлено в 06:20
Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Обновлено в 13:45
Политика

Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным

Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:56
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Гаджеты

В Сети опубликовали изображения недорогого смартфона OPPO A1s

Предполагается, что модель будет носить название Oppo A1s, но это название официально пока не подтверждено, а по базе смартфон проходит под модельным номером Oppo CPH1925.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

36-летняя Юлия Ковальчук показала подтянутую фигуру в бикини

Обновлено в 05:34
Экономика

Ростех может объединить гражданский дивизион ОАК и «Вертолеты России»

Ростех планирует объединить гражданский дивизион Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и холдинг "Вертолеты России" в одну большую авиастроительную компанию по примеру Airbus и Boeing, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе ПМЭФ-2019.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Экономика

Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд

Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия — Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 13:59
Происшествия

Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

Обновлено в 03:52
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