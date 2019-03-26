Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актеромРИА Новости 10:26

Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
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Путин назвал Зеленского хорошим актером

РИА Новости13:55

Путин оценил актерскую игру нового президента Украины

Lenta.ru10:56

Путин: Зеленский – хороший актер, но этого для управления государством недостаточно

Фонтанка.Ру10:22

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

RT на русском10:33

Путин оценил талант перевоплощения Зеленского

Вести.Ru10:26

Путин объяснил отсутствие контактов с Зеленским

РБК10:37

«Он хороший актер»: Путин о Зеленском

Газета.Ru10:17
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:26, Ашберн
Наука

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах

Обновлено в 15:46
Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Обновлено в 14:08
Футбол

«Реал» объявил о переходе Эдена Азара

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.
Обновлено в 16:34
Общество

Тропический ливень затопил Севастополь

Дождь в Севастополе начался вечером 6 июня. Утром он пошел сильнее и превратился в тропический ливень.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Полицейские Северного округа задержали подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств

Оперативники выяснили что, подозреваемый осуществлял закладки наркотических средств в тайники по районам города с целью их дальнейшего сбыта бесконтактным способом.
Обновлено в 08:49
Футбол

Сборная Испании разгромила Фарерские острова

Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
Обновлено в 16:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.
Обновлено в 12:48
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие

Украинский политик назвал способ прекратить обстрелы Донбасса

Ведь в продолжении войны заинтересованы очень многие влиятельные украинские предприниматели и коррумпированные политики.
Обновлено в 14:20
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Здоровье

Московские врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб

Врачи Морозовской детской больницы удалили 13-летнему мальчику выросший в яичке зуб, рассказали Агентству "Москва" в медучреждении.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.
Обновлено в 15:27
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Гаджеты

Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp

Facebook запретила предустановку своих приложений на смартфоны Huawei.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

У семьи Жанны Фриске появилась возможность рассчитаться с «Русфондом»

«Русфонд» пошел им навстречу и предложил компромиссный вариант: вместо прямого перечисления денег или передачи недвижимого имущества в счет погашения долга, организация готова принять во временное пользование права на использование изображения и имени Жанны Фриске.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Политика

Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова трогательно поздравила мужа Александра Стриженова с 50-летием

Сегодня режиссер, актер и сценарист Александр Стриженов празднует свой 50-й день рождения.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Гаджеты

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Общество

Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства

Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 08:18
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