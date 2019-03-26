Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актеромПолит.ру 10:47
Путин отметил, что Зеленский называет Россию «врагом и агрессором». При этом он выразил надежду, что знакомство с новым украинским лидером все же состоится. Путин оценил Зеленского как хорошего актера.
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