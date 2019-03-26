Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актеромПолит.ру 10:47

Путин отметил, что Зеленский называет Россию «врагом и агрессором». При этом он выразил надежду, что знакомство с новым украинским лидером все же состоится. Путин оценил Зеленского как хорошего актера.
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В Петербурге сотрудник МЧС спас плачущего ребенка из квартиры на 11-м этаже и сорвал аплодисменты местных жителей.
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Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
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Путин назвал Зеленского хорошим актером

Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
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Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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