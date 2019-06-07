Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актеромРИА Новости 10:26
Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
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Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Экономика
Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского порта
На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии в 2024 году нет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 10:49
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде
Интересы россиянки Марии Бутиной, которая отбывает тюремный срок в США, во время апелляции в суде будет представлять бесплатный общественный защитник.
Обновлено в 18:38
Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
Обновлено в 09:22
Происшествия
Полиция возобновила задержания участников пикета в поддержку Голунова
Люди находятся около здания столичного главка МВД, по одному выходят из очереди и стоят поодиночке с плакатами.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В общественном пространстве «Яма» полицейские задержали и увезли в ОВД как минимум 4 человек за распитие спиртного
Как сообщили «МБХ медиа» очевидцы, это произошло после того, как на площадь пришли активисты проекта «Лев против».
Обновлено в 16:02
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения
Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
Обновлено в 12:47
Гаджеты
В Сети опубликовали изображения недорогого смартфона OPPO A1s
Предполагается, что модель будет носить название Oppo A1s, но это название официально пока не подтверждено, а по базе смартфон проходит под модельным номером Oppo CPH1925.
Обновлено в 12:44
Политика
Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Анна Плетнева может завершить карьеру по требованию мужа
Экс-солистка группы «Лицей» и участница коллектива «Винтаж» Анна Плетнева может завершить карьеру в шоу-бизнесе.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Маша Малиновская вышла без белья на ковровую дорожку
Кто-то выбирает скромные наряды, кто-то предпочитает образы в стиле роковой красотки, а кто-то не перестает шокировать зрителей своими откровенными и вызывающими нарядами.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Политика
Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом
Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Экономика
Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ
Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Авто
BMW отзывает в России кроссоверы X7
Компания BMW отзывает в России 315 кроссоверов X7, которые были реализованы в период с апреля по май этого года.
Обновлено в 12:39
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательную фотофиксацию технического осмотра автомобилей.
Обновлено в 12:16
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36