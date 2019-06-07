Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актеромРоссийская газета вчера в 10:32

Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
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Путин назвал Зеленского хорошим актером

РИА Новостивчера в 13:55

Путин объяснил отсутствие контактов с Зеленским

РБКвчера в 10:37

Путин: Зеленский – хороший актер, но этого для управления государством недостаточно

Фонтанка.Рувчера в 10:22

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Российская газетавчера в 10:32

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

RT на русскомвчера в 10:33

«Он хороший актер»: Путин о Зеленском

Газета.Ruвчера в 10:17

Путин — о Зеленском: «Одно дело кого-то играть, другое дело — быть кем-то»

Дождьвчера в 10:17
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Родственники Бари Алибасова, который был госпитализирован с отравлением, собираются подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 00:37
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Общество

Уфу ожидает новое нашествие гусениц. Насколько они опасны для человека?

Уфа подвергнется нападению гусениц непарного шелкопряда.
Обновлено вчера в 13:06
Политика

Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей

Барбашев дисквалифицирован на шестой матч финала Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского нападающего "Сент-Луис Блюз" Ивана Барбашева на предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского

Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Обновлено в 00:43
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Гаджеты

На следующей неделе глава AMD расскажет о планах по поддержке трассировки лучей

Источник изображения: AMD Подытожила свой комментарий госпожа Коттер обещанием раскрыть на E3 2019 планы компании о внедрении трассировки лучей в сфере графики.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие

США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400

Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как защититься от жары

Чтобы избежать указанных последствий специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер.
Обновлено 06 июня в 01:59
Культура

Ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг ложь сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:59
Культура

Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 23:58
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Азар поблагодарил Абрамовича за воплощенные мечты

Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 14:56
Здоровье

Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены

Обновлено вчера в 03:15
Политика

Проект строительства «Северного потока-2» профинансирован на 80%

Проект строительства "Северного потока-2" профинансирован на 80%, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 14:16
Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин

В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Политика

Делегация из стран ЕС прибыла в Крым

Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Задержан депутат заксобрания Красноярского края

Сотрудники ФСБ задержали депутата заксобрания Красноярского края, руководителя фракции ЛДПР Сергея Титова.
Обновлено в 00:35
Спорт

Японский фигурист Уно проведет летний сбор под руководством Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Японцы думают над безвизом россиянам

Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Автоспорт

Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Общество

Минтруд заявил о росте зарплат соцработников

Министерство труда сообщило о росте зарплат социальных работников с 12 тысяч рублей до 34 тысяч.
Обновлено в 00:09
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