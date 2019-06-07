Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актеромРоссийская газета вчера в 10:32
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
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Путин: Зеленский – хороший актер, но этого для управления государством недостаточно
Фонтанка.Рувчера в 10:22
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Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники Бари Алибасова, который был госпитализирован с отравлением, собираются подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 00:37
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Уфу ожидает новое нашествие гусениц. Насколько они опасны для человека?
Уфа подвергнется нападению гусениц непарного шелкопряда.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на шестой матч финала Кубка Стэнли
Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского нападающего "Сент-Луис Блюз" Ивана Барбашева на предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского
Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Обновлено в 00:43
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Гаджеты
На следующей неделе глава AMD расскажет о планах по поддержке трассировки лучей
Источник изображения: AMD Подытожила свой комментарий госпожа Коттер обещанием раскрыть на E3 2019 планы компании о внедрении трассировки лучей в сфере графики.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400
Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как защититься от жары
Чтобы избежать указанных последствий специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер.
Обновлено 06 июня в 01:59
Культура
Ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг ложь сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:59
Культура
Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 23:58
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Азар поблагодарил Абрамовича за воплощенные мечты
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 14:56
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Проект строительства «Северного потока-2» профинансирован на 80%
Проект строительства "Северного потока-2" профинансирован на 80%, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин
В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Задержан депутат заксобрания Красноярского края
Сотрудники ФСБ задержали депутата заксобрания Красноярского края, руководителя фракции ЛДПР Сергея Титова.
Обновлено в 00:35
Спорт
Японский фигурист Уно проведет летний сбор под руководством Тутберидзе
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Японцы думают над безвизом россиянам
Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Минтруд заявил о росте зарплат соцработников
Министерство труда сообщило о росте зарплат социальных работников с 12 тысяч рублей до 34 тысяч.
Обновлено в 00:09