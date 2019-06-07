Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актеромРоссийская газета 10:32

Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
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Путин назвал Зеленского хорошим актером

РИА Новости13:55

«Одно дело кого‐то играть, а другое — быть кем‐то»: Путин — о Зеленском

Телеканал 360°10:59

Путин: Зеленский – хороший актер, но этого для управления государством недостаточно

Фонтанка.Ру10:22

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

RT на русском10:33

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Российская газета10:32

Путин оценил талант перевоплощения Зеленского

Вести.Ru10:26

Путин объяснил отсутствие контактов с Зеленским

РБК10:37
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:59, Ашберн
Политика

США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
Обновлено в 21:01
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Футбол

КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Игры

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Десятки российских пилотов лишились работы после крушения Ан-148

Обновлено в 02:34
Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Общество

Полезные сладости: какой десерт съесть без угрызений совести

Пастила — исконно русское лакомство, под мармеладом в нашей стране тоже подразумевают прозрачный вид пастилы, в то время как в Европе этим словом принято называть что-то вроде конфитюра.
Обновлено в 21:29
Здоровье

Более миллиона человек ежедневно заражаются ЗППП

Более миллиона человек в день на нашей планете заболевают болезнями, передающимися половым путем, к числу которых относятся хламидиоз, гонорея, трихомониаз и сифилис.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Транспорт

Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 18:41
Технологии

РЖД и РТ-Инвест разработают технологии для контроля состояния путей

Новое предприятие станет первым специализированным центром, где будут разрабатываться отечественные устройства и технологии в сфере интернета вещей для российской транспортно-логистической отрасли.
Обновлено в 10:43
Экономика

«Ростех» продаст Renault около 8% акций СП, владеющего «АвтоВАЗом»

«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Обновлено в 12:09
Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Наука

Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака

Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Политика

Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Обновлено в 21:33
Общество

Ряшин скрыл от губернатора ХМАО интересы близкого застройщика. Мэрия обвинила в проблемах жителей Ханты-Мансийска

Примечательно, что ранее глава города Максим Ряшин публично обещал губернатору Югры Наталье Комаровой решить проблему до 15 июня, однако сегодня представители мэрии заявили о корректировке планов.
Обновлено в 16:27
Экономика

Строительство моста на Сахалин даст России колоссальное преимущество

«Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе», – подчеркнул чиновник.
Обновлено в 12:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Новый контракт в тройке самых выгодных в истории UFC

Обновлено в 12:54
Общество

Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку

Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Обновлено в 20:05
Происшествия

КамАЗ, похожий на раллийный, столкнулся с иномаркой в Петербурге

По словам очевидцев, в легковой автомобиль Volvo врезался КамАЗ, который внешне похож на раллийный.
Обновлено в 19:23
Происшествия

Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае

Оманская транспортная компания (MWASALA) назвала национальности погибших в аварии с туристическим автобусом в Дубае.
Обновлено в 18:05
Энергетика

Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США

Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
Обновлено в 12:35
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Политика

Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Происшествия

МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы»

Столичное МВД объяснило неразбериху с фотографиями по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в сбыте наркотиков.
Обновлено в 16:50
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