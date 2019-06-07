Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актеромРоссийская газета 10:32
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Читать в источнике
Оценить319
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:59, Ашберн
Политика
США и Мексика достигли соглашения по иммиграции
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
Обновлено в 21:01
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Футбол
КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Игры
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено в 17:48
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Общество
Полезные сладости: какой десерт съесть без угрызений совести
Пастила — исконно русское лакомство, под мармеладом в нашей стране тоже подразумевают прозрачный вид пастилы, в то время как в Европе этим словом принято называть что-то вроде конфитюра.
Обновлено в 21:29
Здоровье
Более миллиона человек ежедневно заражаются ЗППП
Более миллиона человек в день на нашей планете заболевают болезнями, передающимися половым путем, к числу которых относятся хламидиоз, гонорея, трихомониаз и сифилис.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Транспорт
Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов
Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
Обновлено в 21:42
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 18:41
Технологии
РЖД и РТ-Инвест разработают технологии для контроля состояния путей
Новое предприятие станет первым специализированным центром, где будут разрабатываться отечественные устройства и технологии в сфере интернета вещей для российской транспортно-логистической отрасли.
Обновлено в 10:43
Экономика
«Ростех» продаст Renault около 8% акций СП, владеющего «АвтоВАЗом»
«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Обновлено в 12:09
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Наука
Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака
Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено в 21:33
Общество
Ряшин скрыл от губернатора ХМАО интересы близкого застройщика. Мэрия обвинила в проблемах жителей Ханты-Мансийска
Примечательно, что ранее глава города Максим Ряшин публично обещал губернатору Югры Наталье Комаровой решить проблему до 15 июня, однако сегодня представители мэрии заявили о корректировке планов.
Обновлено в 16:27
Экономика
Строительство моста на Сахалин даст России колоссальное преимущество
«Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе», – подчеркнул чиновник.
Обновлено в 12:24
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Новый контракт в тройке самых выгодных в истории UFC
Обновлено в 12:54
Общество
Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку
Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Обновлено в 20:05
Происшествия
КамАЗ, похожий на раллийный, столкнулся с иномаркой в Петербурге
По словам очевидцев, в легковой автомобиль Volvo врезался КамАЗ, который внешне похож на раллийный.
Обновлено в 19:23
Происшествия
Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае
Оманская транспортная компания (MWASALA) назвала национальности погибших в аварии с туристическим автобусом в Дубае.
Обновлено в 18:05
Энергетика
Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США
Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
Обновлено в 12:35
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Происшествия
МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы»
Столичное МВД объяснило неразбериху с фотографиями по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в сбыте наркотиков.
Обновлено в 16:50