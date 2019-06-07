Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актеромРоссийская газета 10:32
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
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Технологии
Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов
Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.
Обновлено в 02:24
Происшествия
МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова
В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено в 17:19
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»
Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
Политика
«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»
На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения России до 2025 года
Президент Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 12:07
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
США выразят России протест из-за инцидента с кораблями
По словам главы Пентагона, США выражают обеспокоенность и намерены передать России ноту протеста по дипломатическим каналам.
Обновлено в 14:20
Политика
США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами
США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
Обновлено в 22:02
Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Общество
Роспотребнадзор назвал места для купания в Москве
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
США дали Турции время подумать об отказе от С-400
Ранее были названы сроки поставки С-400 Турции. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, поставки С-400 Турции начнутся через два месяца.
Обновлено в 16:20
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 09:35
Транспорт
РЖД хочет отцепить от поездов дальнего следования вагоны-рестораны
По словам г-на Иванова, в первую очередь вагоны-рестораны будут отцеплены от ночных поездов.
Обновлено в 23:24
Наука
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено в 15:46
Наука
Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
Кино
СМИ: Fox планировала снять свою «Гражданскую войну» — с Людьми Икс и Фантастической Четверкой
Сценарий бы написали авторы «Людей Икс: Первый класс», а режиссером хотели видеть Пола Гринграсса (фильмы про Джейсона Борна, «Капитан Филлипс»).
Обновлено в 22:01
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Здоровье
Англичанку трижды не пускали в самолет из-за худобы
Обновлено в 21:56
Политика
В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ
Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
Обновлено в 19:39
Наука
Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы
Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.
Обновлено в 15:20
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Обновлено в 19:00
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Общество
В Петербурге появится единый оператор морских пассажирских терминалов
Совкомфлот поможет администрации города создать регионального паромного оператора. Об этом стало известно сегодня, 7 июня.
Обновлено в 12:30
Наука
Капли жидкости наделили полимер магнитным эффектом памяти формы
Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Бывший завод Порошенко перейдёт в госсобственность России
Согласно проекту указа президента РФ Владимира Путина, Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, который раньше принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко, войдёт в состав Объединённой судостроительной корпорации, активы которой принадлежат государству Москва продолжает интегрировать предприятия, расположенные на территории Крыма, в российскую систему промышленности.
Обновлено в 06:40