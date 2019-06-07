Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актеромРоссийская газета 10:32

Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
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Путин оценил актерскую игру нового президента Украины

Lenta.ru10:56

Путин объяснил отсутствие контактов с Зеленским

РБК10:37

Путин назвал Зеленского хорошим актером

РИА Новости10:26

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Российская газета10:32

«Он хороший актер»: Путин о Зеленском

Газета.Ru10:17

Путин — о Зеленском: «Одно дело кого-то играть, другое дело — быть кем-то»

Дождь10:17

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

RT на русском10:33
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:34, Ашберн
Технологии

Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов

Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.
Обновлено в 02:24
Происшествия

МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено в 17:19
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»

Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
Политика

«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»

На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено в 13:04
Политика

Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения России до 2025 года

Президент Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 12:07
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

США выразят России протест из-за инцидента с кораблями

По словам главы Пентагона, США выражают обеспокоенность и намерены передать России ноту протеста по дипломатическим каналам.
Обновлено в 14:20
Политика

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами

США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
Обновлено в 22:02
Политика

Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков

Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Общество

Роспотребнадзор назвал места для купания в Москве

Обновлено в 20:46
Армия и оружие

США дали Турции время подумать об отказе от С-400

Ранее были названы сроки поставки С-400 Турции. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, поставки С-400 Турции начнутся через два месяца.
Обновлено в 16:20
Политика

Делегация из стран ЕС прибыла в Крым

Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Обновлено в 11:13
Транспорт

РЖД хочет отцепить от поездов дальнего следования вагоны-рестораны

По словам г-на Иванова, в первую очередь вагоны-рестораны будут отцеплены от ночных поездов.
Обновлено в 23:24
Наука

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено в 15:46
Наука

Ученые установили главную причину старения

Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Обновлено в 13:45
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено в 23:03
Кино

СМИ: Fox планировала снять свою «Гражданскую войну» — с Людьми Икс и Фантастической Четверкой

Сценарий бы написали авторы «Людей Икс: Первый класс», а режиссером хотели видеть Пола Гринграсса (фильмы про Джейсона Борна, «Капитан Филлипс»).
Обновлено в 22:01
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Здоровье

Англичанку трижды не пускали в самолет из-за худобы

Обновлено в 21:56
Политика

В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ

Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
Обновлено в 19:39
Наука

Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы

Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.
Обновлено в 15:20
Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Здоровье

Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей

Обновлено в 19:00
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Общество

В Петербурге появится единый оператор морских пассажирских терминалов

Совкомфлот поможет администрации города создать регионального паромного оператора. Об этом стало известно сегодня, 7 июня.
Обновлено в 12:30
Наука

Капли жидкости наделили полимер магнитным эффектом памяти формы

Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
Обновлено вчера в 10:14
Политика

Бывший завод Порошенко перейдёт в госсобственность России

Согласно проекту указа президента РФ Владимира Путина, Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, который раньше принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко, войдёт в состав Объединённой судостроительной корпорации, активы которой принадлежат государству Москва продолжает интегрировать предприятия, расположенные на территории Крыма, в российскую систему промышленности.
Обновлено в 06:40
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