Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетомРИА Новости 11:22
Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
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Су-57, или ПАК ФА — так мы его называли — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет.
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