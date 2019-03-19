Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетомРИА Новости 11:22

Су-57, или ПАК ФА — так мы его называли — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет.

Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.

Политика Назарбаев возглавит Совбез Казахстана После отставки с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев возглавит Совет Безопасности страны.

Авто Родстер от ателье Ares Design будет представлен в конце этого года Итальянский Lamborghini Huracan является очень желанным автомобилем, но после того, как ребята из тюнинг-ателье Ares Design над ним поработали, он превратился из бушующего быка в грациозную пантеру.

Гаджеты Xiaomi увеличит стоимость следующих смартфонов Redmi Во время вчерашней конференции в Пекине, где Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi 7 и беспроводные наушники Redmi AirDots, вице-президент компании и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил, что в будущем китайский производитель будет выпускать дорогие мобильные устройства.

Общество Особняк в Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России Располагая бюджетом в 659,65 млн рублей, можно обосноваться по соседству с главой государства Особняк в селе Завидово Конаковского района Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России.

Игры К выходу готовится бесплатная мобильная версия игры Call of Duty Компании Activision и Tencent представили бесплатную мобильную версию игры Call of Duty.

Происшествия 50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС «Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.

Авто Сергей Когогин протестировал магистральный тягач КАМАЗ-54901 По сообщениям пресс-службы ПАО "КамАЗ", генеральный директор автогиганта Сергей Когогин протестировал магистральный тягач КАМАЗ-54901, который является первой моделью из новой линейки продукции компании Директор по развитию Ирек Гумеров, главный конструктор по автомобилям Андрей Савинков и руководитель проекта "Перспективные автомобили КАМАЗ" Евгений Макаров ответили на все вопросы гендиректора.

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Армия и оружие В США под воду уходит стратегическая авиабаза В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».

Политика Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманут Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики.

Спорт AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.

Политика Более 1300 дагестанцев воюют на территории Сирии Плюс, более 1300 жителей республики воюют на территории Сирийской Арабской республики.

Авто Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".

Общество Комитет ГД поддержал проект, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

Космос В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.

Энергетика Вагит Алекперов призвал вернуть продажу алкоголя на АЗС Если на АЗС снова разрешат продажу слабоалкогольных напитков, это поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Политика МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.

Авто В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.

Политика Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.