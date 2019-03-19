Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетомРЕН ТВ вчера в 11:09

Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
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Владимир Путин
Су-57, или ПАК ФА — так мы его называли — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет.
— Владимир ПутинРИА Новости вчера в 11:22

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