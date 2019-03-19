Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетомРЕН ТВ вчера в 11:09
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
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Су-57, или ПАК ФА — так мы его называли — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет.
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Политика
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В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
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Экстренно госпитализирована Елена Беркова
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Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
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«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче против «Зенита»
Московский "Спартак" на своём канале в Youtube опубликовал видео, приоткрыв закулисье прошедшего матча с "Зенитом".
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