Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетомРЕН ТВ 11:09
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Читать в источнике
Оценить676
Су-57, или ПАК ФА — так мы его называли — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Политика
СМИ назвали дату переговоров в формате «2+2» между США и Японией
Переговоры между главами внешнеполитических ведомств и министрами обороны Японии и США состоятся 19 апреля в Вашингтоне, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 20:43
Авто
Обновленный Subaru Legacy вышел на российский рынок
Официальные дилеры Subaru начали принимать заказы на обновленные седаны Legacy.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В США под воду уходит стратегическая авиабаза
В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.
Обновлено в 20:49
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено в 13:07
Авто
Стартовали продажи обновленного KIA Sportage за 1,5 млн. рублей
Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено в 09:28
Экономика
Росстат сообщил о росте промышленного производства
В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Космос
Россия и США определят стоимость совместной миссии на Венеру в октябре
Стоимость реализации совместного российско-американского проекта по запуску на Венеру орбитальной и посадочной станций "Венера-Д" будет обсуждаться в Москве осенью текущего года, рассказала в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований, соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту "Венера-Д" с российской стороны Людмила Засова.
Обновлено в 03:32
Общество
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Энергетика
В России просроченный долг за газ вырос на 6,6%
Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Шойгу передал Асаду послание Путина
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
Обновлено в 01:33
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Кино
HBO предложил фанатам «Игры престолов» найти спрятанные троны
Американский телеканал HBO предложил фанатам сериала "Игра престолов" найти шесть спрятанных макетов железного трона.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Космос
Кононенко примерил на МКС маску для аварий с утечками аммиака
Российский космонавт Олег Кононенко во время нахождения на МКС примерил маску, предназначенную для аварий с утечками аммиака.
Обновлено в 12:30
Авто
Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено в 16:57
Происшествия
В результате обстрела школьного автобуса в Сирии погибли два ребенка
Двое детей погибли в результате обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в городе Алеппо.
Обновлено в 15:19
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Наука
Главную математическую премию мира впервые получила женщина
Обновлено в 12:58
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Политика
Бывший конгрессмен подал иск против Twitter на 250 миллионов долларов
Экс-глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на 250 миллионов долларов против социальной сети Twitter, которую он обвинил в «теневой блокировке консерваторов».
Обновлено в 03:09