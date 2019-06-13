Политика
Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организациейРБК 01:44
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом, отметил он в интервью телерадиокомпании «Мир», она стала серьезной и многоплановой региональной организацией.
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с чего всё началось
Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». Один из вопросов – создание и принципы работы Шанхайской Организации Сотрудничества, лидеры стран которой встретятся завтра в Бишкеке.МИР 24вчера в 23:00
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В первом матче сыграют "Ливерпуль" и вышедший из Чемпионшипа "Норвич". https: / / twitter.com / premierleague / status / 1139079970272268288 Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" встретится в первом туре с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" сыграет с "Астон Виллой", а "Арсенал" примет на своём поле "Ньюкасл".
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В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
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Давление в Москве приблизилось к рекордному
Близкое к рекордному атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, 13 июня, сообщает РИА "Новости" По данным портала "Метеоновости", давление в столице повысилось до 1009,7 гектопаскаля, это близко к суточному рекорду.
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Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
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Умерла американская актриса Сильвия Майлз
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В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
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Россия выпустит первый коммерческий смартфон на российской ОС
Российский рынок пополнится в сентябре 2019 года планшетами и первым коммерческим смартфоном на отечественной операционной системе Astra Linux.
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Названы опасные признаки высокого кровяного давления
Признаками, которые сопровождают гипертонию, являются сильная головная боль, кровотечение из носа, одышка, тревожность в обостренной форме, повышенным давлением - от 180/120.
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Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
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Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29