Политика

Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организациейРБК 01:44

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом, отметил он в интервью телерадиокомпании «Мир», она стала серьезной и многоплановой региональной организацией.
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Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой региональной организацией. ЭКСКЛЮЗИВ

Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». Один из вопросов – создание и принципы работы Шанхайской Организации Сотрудничества, лидеры стран которой встретятся завтра в Бишкеке.
МИР 24вчера в 23:00

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Перспективы безграничны

Российская газета05:03

Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией

РБК01:44

ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией, заявил Путин

РИА Новостивчера в 23:07

Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией

РЕН ТВвчера в 23:49

Путин: ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией

ТАССвчера в 23:34

Путин назвал ШОС многоплановой организацией

Газета.Ru00:14

Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества

МИР 24вчера в 23:59
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Гаджеты

Объявлена российская цена смартфона Honor 20

Рекомендованная розничная цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составила 27 990 рублей.
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Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Политика

Названо число жертв среди мирных жителей Донбасса с начала конфликта

С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей.
Обновлено в 05:13
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Обновлено в 06:44
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего Цапка»

Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения

Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:00
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Космос

Ученые открыли невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в «гармошку»

Окраины нашей Галактики приобрели необычную волнистую структуру благодаря тому, что в недавнем прошлом через нее пролетела Antlia 2, невидимая "темная галактика".
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Футбол

Артем Дзюба рассказал об отдыхе на рыбалке

Обновлено в 04:25
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре нового сезона АПЛ

В первом матче сыграют "Ливерпуль" и вышедший из Чемпионшипа "Норвич". https: / / twitter.com / premierleague / status / 1139079970272268288 Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" встретится в первом туре с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" сыграет с "Астон Виллой", а "Арсенал" примет на своём поле "Ньюкасл".
Обновлено в 05:58
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Общество

Давление в Москве приблизилось к рекордному

Близкое к рекордному атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, 13 июня, сообщает РИА "Новости" По данным портала "Метеоновости", давление в столице повысилось до 1009,7 гектопаскаля, это близко к суточному рекорду.
Обновлено в 06:14
Политика

Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
Обновлено в 05:16
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
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Мамаев назвал происходящее в суде позором

Обновлено в 06:37
Общество

Тарасова трогательно почтила память Дениса Тена

Российский тренер Татьяна Тарасова посвятила пост погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену, которому в среду исполнилось бы 26 лет.
Обновлено в 05:24
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО, если попадут в колонию

Обновлено в 05:32
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала подписчикам о депрессии

Подписчики попытались вытянуть главную сваху России из депрессии, поддержав ее теплыми словами и поделившись некоторыми советами, касающимися такого состояния.
Обновлено в 04:25
Гаджеты

Россия выпустит первый коммерческий смартфон на российской ОС

Российский рынок пополнится в сентябре 2019 года планшетами и первым коммерческим смартфоном на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Здоровье

Названы опасные признаки высокого кровяного давления

Признаками, которые сопровождают гипертонию, являются сильная головная боль, кровотечение из носа, одышка, тревожность в обостренной форме, повышенным давлением - от 180/120.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Россия требует от Эстонии 720 тысяч евро за задержанное судно

Россия требует от Эстонии залог в размере 720 тысяч евро за задержанное в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ судна Roxen.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено 11 июня в 10:15
Армия и оружие

Пакистан заинтересовался покупкой оружия у России

Обновлено в 03:32
Общество

Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
Обновлено в 07:15
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
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