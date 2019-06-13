Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организациейРБК 01:44

Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». Один из вопросов – создание и принципы работы Шанхайской Организации Сотрудничества, лидеры стран которой встретятся завтра в Бишкеке.

с чего всё началось

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом, отметил он в интервью телерадиокомпании «Мир», она стала серьезной и многоплановой региональной организацией.

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