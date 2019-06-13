Политика
Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организациейРБК 01:44
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом, отметил он в интервью телерадиокомпании «Мир», она стала серьезной и многоплановой региональной организацией.
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с чего всё началось
Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». Один из вопросов – создание и принципы работы Шанхайской Организации Сотрудничества, лидеры стран которой встретятся завтра в Бишкеке.МИР 24вчера в 23:00
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Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Футбол
Гендиректор «Зенита» пообещал разобраться с Лунёвым
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев проведёт беседу с вратарём Андреем Лунёвым по поводу инцидента в аэропорту Внуково.
Обновлено в 00:18
Политика
Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе
Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка
Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
Обновлено в 04:17
Происшествия
Появилось видео задержания экс-главы СК по Волгоградской области
В Сети появилось видео задержания бывшего руководителя управления следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева.
Обновлено в 03:48
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Общество
Хирург НИИ Склифосовского заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова
Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов заявил о серьезных вопросах по поводу отравления музыкального продюсера Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено в 03:42
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Авто
Lexus создал автомобиль-космолет для новых «Людей в черном»
Японская компания показала уникальный проект для кинофильма «Люди в чёрном».
Обновлено в 02:09
Гаджеты
MSI TORX Fan RGB: вентилятор охлаждения с лопастями двух типов
Конструкция вентилятора MSI TORX предполагает применение лопастей двух типов — это традиционные лопасти и специальные рассеивающие лопасти.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа
В Севастополе нашли девушку спасшую ребенка во время ливня, сообщает информационное агентство «Севастополь».
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге
К DDoS-атакам, которые привели в среду к сбою в работе Telegram, могут быть причастны власти Китая, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Twitter.
Обновлено в 03:46
Политика
Трамп согласился применить компромат против соперников
Президент США Дональд Трамп заявил, что безоговорочно примет информацию, компрометирующую его противника.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Сенатор Джабаров обвинил прозападные СМИ в раскручивании дела Голунова
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Джабаров в комментарии iReactor заметил, что сам Голунов и редакция портала Meduza призывала людей отказаться от выхода на улицы во избежание неприятностей.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Спорт
Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДО
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что и его клиент, и Павел Мамаев не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) в случае отправки в колонию общего режима.
Обновлено в 04:24
Авто
Обновленный Mercedes-Benz GLS показал свои возможности на бездорожье
В качестве примера можно привести систему E-Active Body Control, которая уже задействована в новом Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры передано в суд
Уголовное дело жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе этого года, передано в суд.
Обновлено в 04:19
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Культура
В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Политика
Эрдоган назвал завершенным делом покупку Турцией С-400
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Татьяна Тарасова почтила память убитого фигуриста Дениса Тена
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова почтила память убитого в прошлом году казахстанского фигуриста Дениса Тена.
Обновлено в 04:25
Экономика
Губернатор открыл крупный молочный комплекс в Новосибирской области
Участие в официальном открытии предприятия принял глава региона Андрей Травников, который отметил, что правительство области участвует и помогает в реализации различных проектов на территории района.
Обновлено в 04:16