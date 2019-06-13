Политика

Путин назвал ШОС многоплановой организациейГазета.Ru 00:14

"ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией", - сказал Путин. По его словам, 18 стран присоединились к ШОС в различном качестве. Он также добавил, что организация решает вопросы, которые являются привлекательными для других стран региона.
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Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой региональной организацией. ЭКСКЛЮЗИВ

Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». Один из вопросов – создание и принципы работы Шанхайской Организации Сотрудничества, лидеры стран которой встретятся завтра в Бишкеке.
МИР 24вчера в 23:00

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Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой организацией

Комсомольская правда01:29

Путин: ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией

ТАССвчера в 23:34

Путин назвал ШОС многоплановой организацией

Газета.Ru00:14

Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией

РЕН ТВвчера в 23:49

Серьезность и многоплановость: Путин оценил развитие ШОС

Телеканал 360°00:41

ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией, заявил Путин

РИА Новостивчера в 23:07

Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества

МИР 24вчера в 23:59
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Политика

Путин рассказал о деградации отношений России и США

Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Экономика

Россияне стали меньше брать в долг

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей. Авария произошла в городе Нисиномия префектуры Хёго.
Обновлено в 01:27
Интернет

Приложения «Яндекса» и компании Касперского лишились функций из-за Google

Мобильные приложения, разработанные компаниями «Яндекса» и «Лаборатория Касперского» лишились части функций из-за Google.
Обновлено в 01:20
Транспорт

Состояние водителей начнут определять с помощью нового теста

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест.
Обновлено в 00:54
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 23:52
Экономика

Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании

Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании «Ютэйр – вертолетные услуги» (ЮтВУ), это крупнейший в России и один из крупных в мире вертолетных операторов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Депутат Рады заявил о необходимости диалога с Россией

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич полагает, что диалог с Россией, поможет Украине решить конфликт внутри страны, а также снизить стоимость услуг ЖКХ.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Наука

Дельфины заводят между собой дружбу по интересам так же, как и люди

Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика

«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия

Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»

Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Кино

Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть

В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В ТЦ «Гудок» машина упала со второго этажа парковки

Напомним, весной на парковке ТРЦ весной этого года произошел аналогичный случай.
Обновлено в 00:24
Кино

Назван победитель короткого метра фестиваля «Кинотавр»

Режиссер и продюсер Александр Роднянский объявил победителя конкурса в номинации короткого метра.
Обновлено вчера в 22:24
Здоровье

Учёные назвали витамин, разрушающий почки

Обновлено вчера в 23:06
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Марина Ярдаева о ЕГЭ и о том, почему мы не учим детей думать

Система ЕГЭ много кого кормит, и эти много кто заинтересованы длить этот абсурд бесконечно.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала фигуру в бикини

Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

Обновлено вчера в 18:47
Общество

Документы конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы

Обновлено в 00:34
Политика

Байден лидирует в рейтинге кандидатов в президенты США

На втором месте оказался демократ Берни Сандерс с 42%. Нынешнего президента Дональда Трампа готовы поддержать только 33% опрошенных.
Обновлено в 00:32
Общество

После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов

Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
Обновлено в 01:00
Технологии

Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу

Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
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