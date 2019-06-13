Путин назвал ШОС многоплановой организациейГазета.Ru 00:14

Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». Один из вопросов – создание и принципы работы Шанхайской Организации Сотрудничества, лидеры стран которой встретятся завтра в Бишкеке.

с чего всё началось

"ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией", - сказал Путин. По его словам, 18 стран присоединились к ШОС в различном качестве. Он также добавил, что организация решает вопросы, которые являются привлекательными для других стран региона.

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