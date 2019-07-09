Как Украина пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах, и кто подставлял под пули людей на Майдане?

с чего всё началось

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте «Первого канала».

Политика «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.

Армия и оружие В Турции выдали ордер на задержание 176 военных Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Наука Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.

Политика Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.

Экономика В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.

Политика Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Происшествия В Анапе врача-реаниматолога обвиняют в смерти 8-летней пациентки Следственным отделом по городу Анапе предъявлено обвинение 60-летнему бывшему врачу реаниматологу-анестезиологу Детской городской больницы.

Общество Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Происшествия В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой Инцидент произошел в понедельник утром под Пицундой. В результате аварии, маршрутка, в которой находились 15 человек, опрокинулась на бок.

Общество Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.

Общество 45-летний Константин Драчук возглавил АО «ЛГЭК» Должность гендиректора представила администрация области, после ухода Владимира Башкарева с поста по собственному желанию.

Политика На Украине суд подтвердил отмену единой цены на газ На Украине апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции, которым отменяется установление единой цены на газ для населения.

Здоровье Минздрав не видит оснований для возврата алкогольных энергетиков Минздрав не видит оснований для отмены запрета оборота алкогольных энергетиков в России, сообщили RNS в министерстве, комментируя инициативу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снятии запрета с оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков в России.

Экономика Определены сферы кооперации предприятий стран ЕАЭС Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут развивать кооперацию в промышленности, медицине и IT.

Общество Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.

Экономика MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин Международная фармацевтическая компания MSD и российская ФОРТ договорились о поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).

Финансы Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.

Политика Самолет Владимира Путина приземлился в Екатеринбурге По данным сервиса Flightradar, в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил посадку самолет Ил-96-300 СЛО «Россия».

Происшествия В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.

Технологии «Росатом» поставил в Китай партию ядерного топлива Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ поставила в Китай партию ядерного топлива для экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR, эксплуатация которого имеет очень важное значение для развития китайской атомной отрасли.