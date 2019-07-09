Политика
Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливеРБК 02:20
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте «Первого канала».
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с чего всё началось
Как Украина пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах, и кто подставлял под пули людей на Майдане?Первый каналвчера в 05:26
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Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
В Турции выдали ордер на задержание 176 военных
Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).
Обновлено в 01:50
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Экономика
В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.
Обновлено в 05:02
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Анапе врача-реаниматолога обвиняют в смерти 8-летней пациентки
Следственным отделом по городу Анапе предъявлено обвинение 60-летнему бывшему врачу реаниматологу-анестезиологу Детской городской больницы.
Обновлено в 03:40
Общество
Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга
В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В КБР высокопоставленных полицейских обвиняют в создании ОПГ
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Инцидент произошел в понедельник утром под Пицундой. В результате аварии, маршрутка, в которой находились 15 человек, опрокинулась на бок.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами
При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
45-летний Константин Драчук возглавил АО «ЛГЭК»
Должность гендиректора представила администрация области, после ухода Владимира Башкарева с поста по собственному желанию.
Обновлено в 02:25
Политика
На Украине суд подтвердил отмену единой цены на газ
На Украине апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции, которым отменяется установление единой цены на газ для населения.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Минздрав не видит оснований для возврата алкогольных энергетиков
Минздрав не видит оснований для отмены запрета оборота алкогольных энергетиков в России, сообщили RNS в министерстве, комментируя инициативу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снятии запрета с оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков в России.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из противоминной установки
Обновлено в 06:20
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Определены сферы кооперации предприятий стран ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут развивать кооперацию в промышленности, медицине и IT.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Общество
Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии
В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.
Обновлено в 04:51
Экономика
MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин
Международная фармацевтическая компания MSD и российская ФОРТ договорились о поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).
Обновлено в 05:48
Финансы
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Политика
Самолет Владимира Путина приземлился в Екатеринбурге
По данным сервиса Flightradar, в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил посадку самолет Ил-96-300 СЛО «Россия».
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Технологии
«Росатом» поставил в Китай партию ядерного топлива
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ поставила в Китай партию ядерного топлива для экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR, эксплуатация которого имеет очень важное значение для развития китайской атомной отрасли.
Обновлено в 05:36
Экономика
Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
Обновлено в 05:18