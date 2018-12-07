с чего всё началось

Президент России своим указом назначил и. о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Регион оставался без руководителя более двух месяцев после того, как Олег Кожемяко ушел в Приморье.

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Политика Политика Литва ввела санкции против России Литва ввела национальные санкции против России после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Политика Политика МИД РФ не получал от США доказательств нарушения договора РСМД Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Политика Политика Трамп выдвигает Науэрт на должность постпреда при ООН Президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвигает кандидатуру официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт на должность постоянного представителя страны при ООН.

Политика Политика УПЦ МП запретила участвовать священникам в Объединительном соборе На заседании синода было решено считать запланированный Объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители «раскольнических группировок».

Политика Политика Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями Владимир Путин на церемонии вручения премии Русского географического общества вспомнил о своих путешествиях по диким местам и встрече с медведями.

Политика Политика В МВД прокомментировали отмены концертов российских рэперов

Политика Политика Суд постановил арестовать экс-президента Армении Роберта Кочаряна Апелляционный суд Армении постановил, что второй президент Армении Роберт Кочарян должен быть арестован.

Политика Политика Филиппины закупят боевые вертолеты у США, а не у России Филиппины закупят у США 16 вертолетов «Черная акула», вместо того чтобы потратить деньги на более дешевую, но не менее качественную продукцию из России, сообщает 7 декабря Reuters.

Политика Политика Роскомнадзор заблокировал «Умное голосование» Алексея Навального Сайт проекта Алексея Навального «Умное голосование» на домене 2019.vote внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных Роскомнадзора, сообщил газете «Ведомости» глава надзорной службы Вадим Ампелонский.

Политика Политика Путина проинформировали о ситуации вокруг фонда Сокурова Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего в настоящее время вокруг фонда поддержки кинематографа «Пример Интонации (фонд Александра Сокурова)».

Политика Политика Кириенко назвал главную ценность молодежи

Политика Политика Свердловская чиновница Глацких не хочет увольняться из-за скандала Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, не собирается покидать добровольно свой пост из-за начатых проектов по работе.