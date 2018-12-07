Политика

Путин назначил врио губернатора Сахалинской области
Lenta.ru
10:42

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Регион оставался без руководителя более двух месяцев после того, как Олег Кожемяко ушел в Приморье.
Lenta.ru10:42
Дмитрий Песков
Президент России своим указом назначил и. о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНовая газета 10:44
с чего всё началось
«Назначить Лимаренко Валерия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Сахалинской области», — говорится в указе, опубликованном
 на сайте администрации президента.
РБК10:26

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