Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера ХасиковаРИА Новости 06:41

Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова, сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности он назначил бывшего кикбоксера Бату Хасикова. Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Происшествия Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.

Космос Российская станция на Венере сможет проработать только три часа Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.

Происшествия В Югре приговорили к 7,5 года колонии оправданного ранее экс-военкома В мае 2018 года Югорский районный суд признал его невиновным и вынес оправдательный приговор "в связи с отсутствием в действиях экс-военкома состава преступления".

Экономика Forbes назвал самые надежные банки России Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Политика Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.

Политика Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму "Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Экономика Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.

Авто Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.

Общество КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.

Спорт Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.

Политика Порошенко ввел дополнительные санкции против России Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".

Единоборства Чемпион UFC провалил допинг-тест Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Шоу-бизнес 70-летний Валерий Леонтьев хочет стать отцом и ищет суррогатную мать Как рассказал "Комсомолке" бывший администратор Леонтьева Александр Богданович, 70-летний Казанова в последние годы занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.

Автоспорт Нико Росберг: Боттас может стать чемпионом в 2019-м Чемпион мира 2016 года Нико Росберг впечатлен выступлением Валттери Боттаса в Гран При Австралии.

Музыка Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.

Общество Настоящая весна придет в Москву в середине апреля Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.

Шоу-бизнес Ваенга отменила концерты из-за болезни Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.

Экономика Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.