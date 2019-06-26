Политика
Путин назначил врио главы ИнгушетииRT на русском 17:42
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ранее президент России принял прошение об отставке Юнус-Бека Евкурова, который возглавлял республику с 2008 года.
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Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 13:33
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Политика
Украинский моряк-провокатор женился в российском СИЗО
В российском СИЗО женился украинский моряк Беспальченко, который был задержан российскими пограничниками после украинской провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 08:11
Экономика
В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%
По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Политика
ПАСЕ полностью утвердила полномочия российской делегации
Делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за восстановление полномочий России в полном объеме - "за" высказались 116 депутатов, 62 голоса были отданы "против".
Обновлено в 14:17
Общество
Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»
Обновлено в 05:45
Футбол
«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии
В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Политика
В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану
В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
Обновлено в 18:59
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Кино
Мэрил Стрип и Николь Кидман споют в фильме Райана Мерфи
Напомним, что в 2002 году Николь Кидман получила "Золотой глобус" за участие в мюзикле "Мулен Руж", а Мэрил Стрип номинировалась на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Мамма MIA !" и "Примадонна".
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов
В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.
Обновлено в 17:55
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Футбол
В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон
Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой.
Обновлено в 16:51
Общество
Мало предлагают. Жители Сургутского района не хотят переселяться из аварийного жилья
Власти Сургутского района подали иски в отношении тех жителей, которые отказываются переезжать из аварийных домов, мотивируя это тем, что чиновники предлагают им мало денег.
Обновлено в 11:55
Культура
С 1 сентября в школах введут «культурный норматив»
Стало известно, что с 1 сентября 2019 года в школьную программу введут «культурный норматив».
Обновлено в 08:10
Экономика
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Общество
Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца
Суд установил, что запись танца представляет выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
Обновлено в 15:18
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Игры
Памятник геймерам открыли в Дарвиновском музее в Москве
Обновлено в 16:17
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Музыка
Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 18:44
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Футбол
Спортивный директор «Удинезе»: Бекао присоединится к клубу в июле
Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино рассказал, что бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао присоседится к команде в июле.
Обновлено в 16:52