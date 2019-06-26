Политика

Путин назначил врио главы ИнгушетииRT на русском 17:42

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ранее президент России принял прошение об отставке Юнус-Бека Евкурова, который возглавлял республику с 2008 года.
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Дмитрий Песков
Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 13:33

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Путин назначил врио главы Ингушетии

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Российский политик, глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 года. Герой Российской Федерации. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Генерал-майор.
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