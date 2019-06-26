Политика
Путин назначил врио главы ИнгушетииRT на русском 17:42
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ранее президент России принял прошение об отставке Юнус-Бека Евкурова, который возглавлял республику с 2008 года.
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Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 13:33
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Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Обновлено в 06:33
Политика
Комитет Кудрина оценил шансы мэров продолжить карьеру после отставки
Мэры российских городов после отставки с поста переходят на работу в региональное правительство или же становятся фигурантами уголовных дел.
Обновлено в 20:12
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Политика
Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Актер прокомментировал конфликт между Россией и Грузией в интервью «Московскому комсомольцу».
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области
В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено в 21:24
Общество
Рыбам стоит поверить в себя, а Тельцам срочно нужно отдохнуть
ТЕЛЕЦ Тельцы слишком много работают, вам срочно нужно отдохнуть.
Обновлено в 09:26
Общество
В КНДР пропал студент из Австралии
В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 21:45
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Наука
Учёные нашли способ выращивать новую зубную ткань
Учёные из Японии и России обнаружили клетки, которые, вероятно, отвечают за образование зубной ткани и могут использоваться для её выращивания для пациентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет.
Обновлено в 20:40
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
Шесть человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва на предприятии в китайской провинции Хэнань.
Обновлено в 21:49
Кино
Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале
Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.
Обновлено в 06:46
Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Кино
Скончался режиссер и актер Валерий Харченко
Обновлено в 01:28
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено в 20:59
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
Обновлено в 14:14
Общество
Рыболовлев прокомментировал решение суда в процессе против Sotheby’s
Партнер юридической фирмы Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP Дэниэл Корнстейн, представляющий компании Рыболовлева, заявил, что представители миллиардера довольны решениями судов.
Обновлено в 21:44
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55