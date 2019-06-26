Политика
Путин назначил врио главы ИнгушетииВедомости 14:03
Калиматов до сих пор занимал должность советника губернатора Самарской области и возглавлял региональное управление Росприроднадзора, а в 2004-2007 гг. он был прокурором республики Ингушетия. Вчера, 25 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении досрочно подать в отставку.
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Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 13:33
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Политика
ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Трамп рассказал о быстрой войне с Ираном
25 июня Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
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Политика
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На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.
Обновлено в 11:19
Политика
Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:21
Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Гаджеты
Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei
Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено в 06:24
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Путешествия
В Грузии остается 930 организованных туристов из России
В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Экономика
«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию
"Ямал СПГ" отгрузил первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном Total, говорится в сообщении "Новатэка".
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков
МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Единоборства
Российские борцы завоевали три «золота» на Европейских играх
На Европейских играх в Минске сегодня были разыграны первые комплекты медалей у борцов вольного стиля.
Обновлено в 13:58
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД
Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя
Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Космос
Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены
Обновлено вчера в 21:09
Футбол
В борьбу за Зе Луиша включились два клуба из Стамбула
По информации источника, в борьбу за 28-летнего нападающего красно-белых, главным претендентом на которого до последнего времени считался «Порту», включились два стамбульских клуба.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В Энгельсе горит рынок на площади более 1 тыс. кв. м
Площадь пожара превысила тогда пять тыс. кв. м. Была задержана поджигательница - одна из торговок.
Обновлено в 12:45
Музыка
Бывший гитарист «Песняров» утонул в Белоруссии
Обновлено в 06:49