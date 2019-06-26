Путин назначил врио главы ИнгушетииВедомости 14:03

Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку.

Калиматов до сих пор занимал должность советника губернатора Самарской области и возглавлял региональное управление Росприроднадзора, а в 2004-2007 гг. он был прокурором республики Ингушетия. Вчера, 25 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении досрочно подать в отставку.

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Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

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