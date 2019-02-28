Путин назначил нового руководителя ГУ МВД по Петербургу и областиМойка78 08:53

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назначил нового начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти Им стал генера-майор Роман Плугин. Соответствующий указ глава государства подписал 28 февраля. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.

Путин назначил нового руководителя ГУ МВД по Петербургу и области

Происшествия Полиция сорвала вечеринку Boiler Room в Москве Полицейские ворвались на вечеринку Boiler Room x Ballantine's True Music, которая проходит в московском клубе «Модуль».

Политика Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".

Энергетика «Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млн Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража увеличился почти на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Общество В России вступает в силу обязательная маркировка табачных изделий Обязательная цифровая маркировка табачных изделий вступает в силу в России с 1 марта 2019 года.

Спорт Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.

Политика Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

Происшествия В доме коллекционера нашли две тысячи человеческих костей Федеральное бюро расследование обнаружило две тысячи человеческих костей в доме покойного коллекционера Дона Миллера в американском штате Индиана.

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Армия и оружие Трамп заявил о контроле над 100% территории ИГ в Сирии Президент Дональд Трамп заявил, что США установили полный контроль над территорией, которую ранее оккупировала террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

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Происшествия Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте, где столкнулись четыре автомобиля.

Происшествия Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.

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Политика «Правый сектор» намерен сорвать концерты Жванецкого в Киеве и Одессе Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе.

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Спорт Допинговый притон в Зеефельде был замаскирован под парикмахерскую Полиция сказала, что он выглядел как парикмахерская, куда спортсмены заходили и брали то, что им было нужно.