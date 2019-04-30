Политика

Путин назначил нового посла в БелоруссииВести.Ru 14:56

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии. Москву в Минске будет представлять экс-губернатор Иркутской области, сенатор Дмитрий Мезенцев. Ранее глава российского государства своим указом освободил от обязанностей посла в Белоруссии Михаила Бабича.
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URA.Ru11:02
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Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом в Беларуси

КП - Беларусь15:13
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Дмитрий Фёдорович Мезенцев
Российский дипломат
Российский государственный деятель и дипломат. Губернатор Иркутской области с 8 июня 2009 года по 18 мая 2012 года. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 года по по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 года - член Совета Федерации от Сахалинской области.
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