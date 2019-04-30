Политика
Путин назначил нового посла в БелоруссииВести.Ru 14:56
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии. Москву в Минске будет представлять экс-губернатор Иркутской области, сенатор Дмитрий Мезенцев. Ранее глава российского государства своим указом освободил от обязанностей посла в Белоруссии Михаила Бабича.
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