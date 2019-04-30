Политика
Путин назначил нового посла России в БелоруссииRT на русском 17:43
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от выполнения обязанностей посла РФ в Белоруссии. На эту должность назначен Дмитрий Мезенцев, ранее занимавший пост сенатора от Сахалинской области. Бабича назначили на должность чрезвычайного посла в республике 24 августа 2018 года.
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Политика
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