Политика
Путин назначил нового начальника ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиМР7.ру вчера в 09:03
Президент России Владимир Путин подписал сегодня, 28 февраля, указ о назначении новым начальником ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерала-майора полиции Романа Плугина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
На официальном портале правовой информации сегодня опубликован Указ Президента России Владимир Путина о назначении начальником Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора полиции Романа Плугина.Город+вчера в 10:47
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Путин подписал указ о новом начальнике ГУ МВД Петербурга и области. Им стал генерал Плугин
Фонтанка.Рувчера в 08:40
Генерал-майор Роман Плугин назначен начальником МВД по Петербургу и Ленобласти
Петербургский дневниквчера в 09:01
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Порошенко указал на важность «веры» в становлении Украины-лидера
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для того, чтобы сделать Украину региональным лидером, необходимо "поверить в это".
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Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен
Пожар на танкере «Канди», который загорелся в Черном море 21 января, полностью потушен.
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Климкин: Россия и Белоруссия произошли от Украины
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является Украина.
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Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян
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Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга
Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
SANA: военные США вывезли 50 тонн золота ИГ из Сирии
Армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористическими группировками, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Обновлено вчера в 19:57
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Страны БРИКС создадут единую платежную систему
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) разрабатывают единую платежную систему под названием BRICS Pay.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН
Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:02
Транспорт
В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер
С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров
Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено 27 февраля в 23:40
Экономика
Венесуэла фактически узаконила продажу и покупку иностранной валюты
Центральный банк Венесуэлы в четверг открыл два первых обменных пункта в Каракасе, где любой желающий может купить и продать иностранную валюту по рыночному курсу.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Абэ заявил, что больше не намерен откладывать перенос авиабазы США
Японское правительство не собирается больше откладывать перенос авиабазы США Футэмма, находящейся в южной части префектуры Окинава, сообщил в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки, информирует агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено 27 февраля в 10:53
Хоккей
Игроки НХЛ включили Кучерова в топ-5 лучших хоккеистов лиги
Издание The Athletic провело анонимный опрос среди хоккеистов НХЛ на определение лучшего игрока в текущем сезоне.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Украина договорилась с Россией о квотах на вылов рыбы в Азовском море
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинское госагентство рыбного хозяйства, был подписан протокол украинско-российской комиссии, в котором распределены квоты на вылов рыбы в Азовском море в 2019 году На сайте госагентства отмечается, что протокол был направлен на подпись российской стороне "по дипломатическим каналам".
Обновлено 27 февраля в 18:49
Армия и оружие
Венесуэльским военным обещали $20 тысяч за дезертирство
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Политика
Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео
Президент Украины Петр Порошенко ущипнул за нос жителя Запорожья на встрече с избирателями.
Обновлено вчера в 20:49