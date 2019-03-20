Политика
Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы КалмыкииRT на русском 06:09
Президент России Владимир Путин назначил известного в прошлом кикбоксера Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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Музыка
Шнуров объявил о «прощальном» туре группы «Ленинград»
Обновлено в 06:12
Общество
Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Новой Зеландии арестовали бизнесмена за публикацию стрима с терактом
Суд в новозеландском Крайстчерче арестовал до 15 апреля бизнесмена Филиппа Невилла Арпса по обвинению в публикации и распространении видеозаписи с убийством людей в мечети.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Пакистане шесть военных погибли при нападении боевиков на КПП, пишут СМИ
Не менее шести служащих пакистанских военизированных сил погибли при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт в провинции Белуджистан, сообщила газета Dawn со ссылкой на представителя местных властей.
Обновлено в 06:11
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
С инициативой о переименовании столицы выступил бывший председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 20 марта вступивший в должность президента страны после отставки Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 06:50
Культура
«Нуреев» Серебренникова получил премию BraVo как лучший балет года
Лауреатом международной профессиональной музыкальной премии BraVo в номинации «Балет года» стала постановка Кирилла Серебренникова «Нуреев».
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Глава ОСК признал срыв испытаний атомной подлодки «Казань»
Испытания атомной подлодки «Казань» в 2018 году были сорваны, но кораблестроители все еще надеются сдать ее флоту в 2019 году.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Финансы
Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей
При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта
Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
Обновлено в 06:36
Политика
Эксперт прокомментировал отставку главы Республики Алтай
Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин в беседе с RT прокомментировал отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову
Во Франции предъявили обвинения сенатору Сулейману Керимову, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.
Обновлено в 04:53
Футбол
РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Экономика
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправках, так как доля суррогата на рынке достигает 9 процентов, сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Точивший нож мясник напугал пассажиров в метро Мадрида
Грозит ли пассажиру с ножом какое-либо наказание, пока не известно, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:43
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Спорт
Самодурова заняла четвертое промежуточное место в короткой программе
Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова выступила с короткой программе на чемпионате Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:23
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек
Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Общество
Воробьев и Греф открыли выставку «Метро Экспо — 2019»
Обновлено в 04:35
Происшествия
С летевшего из Сочи в Москву самолета сняли двух дебоширов
В Сочи полицейские сняли с самолета, готовящегося к отправке в Москву, двух дебоширов.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11