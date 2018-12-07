Политика

Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области
РИА Новости
10:10

Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, указ президента опубликован на сайте Кремля. Уточняется, что назначение связано с досрочным прекращением полномочий Олега Кожемяко, который ранее стал врио главы Приморского края.
РИА Новости10:10
Дмитрий Песков
Президент России своим указом назначил и. о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНовая газета 10:44
с чего всё началось
Президент Владимир Путин назначил главу инжинирингового дивизиона «Росатома» Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, сообщается
 на сайте Кремля.
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Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края с 26 сентября 2018 года. Губернатор Сахалинской области.
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