Политика
Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской областиRT на русском 11:20
Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер», — заявил он.
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Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Бориса Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПравда УрФО 11:21
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