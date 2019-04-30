Политика
Путин назначил Мезенцева послом России в БелоруссииГазета.Ru 14:12
Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС. Путин уже подписал соответствующий указ, уточняет агентство.
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Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено в 19:21
Политика
Глава МИД Кубы назвал Болтона «патологическим лжецом»
Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «патологическим лжецом».
Обновлено в 20:08
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Общество
Гороскоп на 1 мая 2019 года
Овен Поначалу вам может показаться, что день складывается не лучшим образом. Однако это лишь первое впечатление.
Обновлено в 14:59
Общество
Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов
Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено в 17:15
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика
Растет число пострадавших в столкновениях в Венесуэле
Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает «Интерфакс».30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки.
Обновлено в 16:21
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Общество
Гуаньча (Китай): говорят, что места, где используются напольные унитазы должны кануть в лету – как бы не так! (Гуаньча)
Сато Маньчунь, специалист, занимающийся туалетами, опубликовал в своем аккаунте в Твиттере данные по использованию напольных унитазов в Японии: почти 20% молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет не будут использовать напольные унитазы, кроме того, в большинстве своем молодое поколение даже не знает, что это такое.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено в 12:07
Хоккей
«Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ
Обновлено в 13:36
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено в 19:25
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом
Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Транспорт
ГИБДД создаст электронную базу злостных нарушителей
Госавтоинспекция намерена создать цифровую базу, куда будет заносить злостных нарушителей ПДД.
Обновлено вчера в 00:40
Музыка
После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»
Обновлено в 13:28
Политика
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Общество
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено в 16:16
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Москве полицейские спасли лисенка
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
О подготовке новых терактов на Шри-Ланке заявила посол США
Элейна Теплиц, американский посол на Шри-Ланке, заявила об активной деятельности террористов на островном государстве и, в частности, о подготовке новых терактов в стране.
Обновлено в 04:39
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество
Городской номер на мобильном: преимущества для бизнеса
Многоканальный номер телефона на мобильном с кодом нужного города не позволит ни одному звонку в офис компании быть упущенным.
Обновлено в 09:14
Футбол
«Аякс» стал третьей командой ЛЧ с тремя выездными победами в плей-офф
Встреча завершилась со счетом 1:0. Отметим, «Аякс» также одержал гостевые победы на стадях 1/8 финала («Реал») и четвертьфинала («Ювентус»).
Обновлено в 17:56
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика
Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39