Политика

Путин назначил Мезенцева послом России в БелоруссииГазета.Ru 14:12

Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС. Путин уже подписал соответствующий указ, уточняет агентство.
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Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом в Беларуси

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Российский государственный деятель и дипломат. Губернатор Иркутской области с 8 июня 2009 года по 18 мая 2012 года. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 года по по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 года - член Совета Федерации от Сахалинской области.
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Российский политик
Российский государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии и Специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь с 24 августа 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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