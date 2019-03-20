Политика

Путин назначил Хорохордина врио главы республики АлтайИзвестия 04:36

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил врио главы региона Олега Хорохордина. Об этом в среду, 20 марта, заявила пресс-служба Кремля.
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Председатель некоммерческого партнерства ГЛОНАСС и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин возглавил Республику Алтай, говорится в сообщении
 пресс-службы Кремля.
РБК04:37

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Биография врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина

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Российский политик. Глава Республики Алтай - Председатель Правительства Республики Алтай с 20 января 2006 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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