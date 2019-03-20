Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики АлтайИзвестия 04:36
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил врио главы региона Олега Хорохордина. Об этом в среду, 20 марта, заявила пресс-служба Кремля.
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Политика
Путин призвал повысить доходы крымчан
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57
ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 02:38
Политика
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клуба
«Пари Сен-Жермен» осуждает гомофобные оскорбления со стороны Патриса Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды Жерома Ротена.
Обновлено вчера в 13:08
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Общество
День весеннего равноденствия придется на 20 марта
Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.
Обновлено 18 марта в 06:36
Авто
Британские тюнеры построили «идеальную» BMW M3 E30
Английские инженеры из Redux Leichtbau представили рестомод BMW M3 E30.
Обновлено в 04:47
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Происшествия
Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing
Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Спорт
Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.
Обновлено в 04:45
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 04:21
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Финансы
Курсы доллара США и евро понизились
Курс евро сегодня опустился ниже 73 рублей.
Обновлено 18 марта в 13:18
Происшествия
Четыре авиакомпании в РФ приостановили закупку Boeing 737 MAX
Крупные российские компании после катастрофы с бортом Boeing 737 MAX в Эфиопии приостановили действие договоренностей по закупке таких самолетов.
Обновлено в 06:03
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Экономика
Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить
Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Космос
Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети
Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек
Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Жительницу Африки задержали за сутенёрство в Москве
В Москве задержана гражданка одной из стран Африки за преступление в сфере интим-услуг, сообщили журналистам 20 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Обновлено в 05:01
Спорт
Алексей Вербов объявил о завершении карьеры
Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов объявил о завершении профессиональной карьеры по итогам сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Общество
Bayer проиграла первый суд о канцерогенном гербициде Roundup
Немецкая компания Bayer AG проиграла первый этап судебного разбирательства в США по делу о гербициде Roundup.
Обновлено в 04:48
Политика
Ляшко сорвал заседание кабинета министров Украины
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко с членами парламентской фракции прибыли на заседание кабинета министров Украины и потребовали не продлевать контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:10