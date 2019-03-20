Путин назначил Хорохордина врио главы республики АлтайИзвестия 04:36

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил врио главы региона Олега Хорохордина. Об этом в среду, 20 марта, заявила пресс-служба Кремля.

Политика Путин призвал повысить доходы крымчан Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.

Армия и оружие ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57 ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.

Политика Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.

Происшествия Франция предъявила Керимову новые обвинения Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.

Политика Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.

Футбол «ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клуба «Пари Сен-Жермен» осуждает гомофобные оскорбления со стороны Патриса Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды Жерома Ротена.

Футбол Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".

Экономика В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.

Общество День весеннего равноденствия придется на 20 марта Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.

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Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Происшествия Семеро россиян ограбили обменник на Бали Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.

Спорт Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Финансы Курсы доллара США и евро понизились Курс евро сегодня опустился ниже 73 рублей.

Происшествия Четыре авиакомпании в РФ приостановили закупку Boeing 737 MAX Крупные российские компании после катастрофы с бортом Boeing 737 MAX в Эфиопии приостановили действие договоренностей по закупке таких самолетов.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Экономика Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Космос Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.

Происшествия В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Жительницу Африки задержали за сутенёрство в Москве В Москве задержана гражданка одной из стран Африки за преступление в сфере интим-услуг, сообщили журналистам 20 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Спорт Алексей Вербов объявил о завершении карьеры Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов объявил о завершении профессиональной карьеры по итогам сезона 2018/19.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

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