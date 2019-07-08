Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороныИзвестия 07:34
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Указ вступает в силу со дня подписания, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
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Политика
Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Общество
В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ
О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Названы топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в Петербурге
Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Петербурге в июне 2019 года за прошедший месяц не изменился — 45 тыс. рублей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Политика
Песков анонсировал визит Путина в УрФУ
Глава государства прилетает в Екатеринбург 9 июля Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил прибытие 9 июля в Екатеринбург Владимира Путина.
Обновлено в 08:04
Авто
Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Рубашку Киркорова на модном показе чуть не съела лошадь
Во время фотосессии с лошадью, которая участвовала в показе, Киркоров вдруг почувствовал боль в руке.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Культура
К 80-летию ВДНХ подготовили выставку Пикассо
Выставку приурочат к 80-летию ВДНХ. Будут действовать льготы и бесплатный вход на выставку в третье воскресенье каждого месяца.
Обновлено в 02:06
Политика
Туристы из России массово отменяют брони в отелях Грузии
Российские туристы массово аннулируют свои брони в гостиницах таких грузинских городов, как Батуми, Кутаиси, а также в регионе Кахетия из-за отмены авиарейсов из РФ.
Обновлено в 04:19
Экономика
Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников
К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Общество
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
Среди основных выводов исследования: В Москве ежегодно строится более 3 млн кв. м жилья, но в расчете на одного жителя города это немного, за прошлый год было построено 0,28 кв. м на одного москвича.
Обновлено в 02:24
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Экономика
Петербургскому метро запретили крупную закупку из-за нехватки чертежей
Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 8 июля, признала обоснованной жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» и предписало подземке аннулировать закупки на общую сумму более 547 млн рублей.
Обновлено в 08:30
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:32
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17