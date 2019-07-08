Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороныИзвестия 07:34

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Указ вступает в силу со дня подписания, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
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Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Интерфакс07:38

Евкуров назначен замминистра обороны

Коммерсантъ07:35

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Известия07:34

Путин назначил экс-главу Ингушетии Евкурова заместителем Шойгу

РБК07:34

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

РИА Новости07:31

Евкуров стал заместителем Шойгу

Lenta.ru07:31

Калиматов: опыт работы в Ингушетии пригодится Евкурову на посту замминистра обороны

ТАСС08:46
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Политика

Украина засекретила итоги заседания СНБО из-за идеи провести телемост с Россией

Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 13:38
Политика

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено в 11:12
Экономика

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока.
Обновлено в 11:01
Политика

В Тбилиси начались столкновения участников двух акций

По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, которая длится уже 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации».
Обновлено в 13:45
Политика

«Мразь и подонок»: Кадыров об оскорбившем Путина журналисте «Рустави-2»

Обновлено в 13:18
Футбол

В Испании назвали дату презентации Гризманна в «Барселоне»

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн всё ближе к переходу в "Барселону", сообщает AS.
Обновлено в 13:28
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Авто

Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей

В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале

Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Футбол

«Бавария» представила Эрнандеса

Обновлено в 09:44
Футбол

«Тамбов» представил новый логотип

Обновлено в 07:36
Футбол

«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды

В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Общество

Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте

В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Политика

Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией

Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Москве школьник облил ровесника горючим и поджег

В Москве в огне едва не погиб 11-летний ребенок. Школьника облил горючим веществом и поджег его сверстник.
Обновлено в 05:17
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Технологии

Мэрия считает российское ПО недостаточно функциональным

Как сообщалось ранее, Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) негативно отреагировала на идею включения в реестр российского ПО локализованного иностранного софта.
Обновлено в 02:31
Экономика

Васильев проинформировал Путина о развитии Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев проинформировал президента РФ Владимира Путина о положении дел в республике.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Кино

Алексей Учитель начал съемки фильма о гибели Виктора Цоя

Российский режиссер Алексей Учитель начал съемки фильма "Цой" о смерти известного советского музыканта.
Обновлено в 12:55
Общество

В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
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Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, Герой Российской Федерации. Глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 по 26 июня 2019.
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