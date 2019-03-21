Политика

Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской областиИзвестия 04:55

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса. Об этом в четверг, 21 марта, заявила пресс-служба Кремля.
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«Президент провел рабочую встречу с Андреем Чибисом, в ходе которой информировал о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области», – говорится в сообщении
 на сайте Кремля.
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