Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской областиИзвестия 04:55

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса. Об этом в четверг, 21 марта, заявила пресс-служба Кремля.

Финансы Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.

Общество «Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Экономика Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Космос Инженеры НАСА пока не выяснили, что произошло с буром зонда InSight Инженеры НАСА и Германского авиационно-космического центра (DLR) пока не смогли понять, что послужило причиной остановки бура посадочного модуля InSight, но при этом они намерены возобновить его работу в конце марта.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Происшествия Британские мечети погромили кувалдами Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.

Политика В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.

Общество Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.

Политика Песков назвал критерии отбора Кремлем новых губернаторов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критерии, согласно которым Кремль отбирает новых врио губернаторов.

Происшествия В России временно приостановили выдачу водительских прав Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.

Политика Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.

Происшествия В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.

Политика Меркель против Трампа: Германия делает новый шаг от США к России США выступают активно против российского газопровода, аргументируя свою позицию тем, что Россия благодаря ему получит рычаг политического давления на Европу.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Технологии «Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.

Экономика ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.

Шоу-бизнес Суд расторг брак Марата Башарова Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов Актриса ответила на вопросы поклонников.

Здоровье Заболеваемость туберкулезом в Москве в 2018 году снизилась на 11,5% В прошлом году в Москве заболеваемость туберкулезом снизилась на 11,5%, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Елену Богородскую.

Энергетика Суд в Англии приостановил исполнение решения арбитража по «Газпрому» Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите газа, сообщила в четверг российская компания.

Общество Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.

Здоровье В Казани хирурги удалили девочке гигантскую опухоль В Казани девочке из Кировской области удалили опухоль весом 4 килограмма.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.