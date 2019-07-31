с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. В Кремле пояснили, что решение было принято по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Армия и оружие В нашей стране празднуется День Тыла Вооруженных Сил Ежегодно 1 августа в России отмечается памятная дата — День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации, установленная Указом Президента 28 июля 2000 года.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Происшествия Более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке Китая Инцидент находится на контроле властей, вероятной причиной произошедшего стала подача слишком большого напора воды в генератор волн.

Политика США ввели санкции против главы МИД Ирана США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Pocophone F2 появился в бенчмарке Geekbench Накануне «Астера» писала, что в компании опровергли слухи об отказе от смартфонов бренда, но также представители заявили, что ожидать скорое появление нового Pocophone F2 не стоит.

Политика Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.

Здоровье Врачи назвали первый признак алкоголизма Врачи рассказали, что является первым признаком алкоголизма.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Политика Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Финансы Ставка по ипотеке в России снижается Центробанк на своём официальной сайте заявил о снижении средней ставки по ипотеке в России до значения в 10,28% годовых.

Экономика Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае.

Кино Крис Хемсворт сказал, что ему понравилось быть «толстым Тором» В последнем ролике от создателей "Мстителей: Финал", который кинокомпания Marvel разместила на YouTube, австралийский актер Крис Хемсворт признался, что играть "толстого Тора" было очень весело.

Автоспорт Даниил Квят и Келли Пике определились с именем дочери В своем Instagram дочь прославленного автогонщика Нельсона Пике оставила трогательную подпись под фотографией с ребенком.

Игры В Cyberpunk 2077 появится создатель настольной версии игры Создатель вселенной Cyberpunk Майкл Пондсмит сообщил, что появится в игре Cyberpunk 2077 в качестве одного из персонажей.

Наука Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.

Политика Суд США закрыл дело о «взломе серверов» Демократической партии Американский суд закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ, а также предвыборный штаб президента США Дональда Трампа якобы в "причастности" взлома серверов Демократической партии.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой Ярослав Михайлов, занимающий должность юриста, обратился к сотрудникам московской прокуратуры и попросил их проверить принадлежащий Максиму Галкину и его избраннице Алле Пугачевой большой особняк.

Политика Германия отказалась платить репарации Польше Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Авто Hyundai рассказала о деталях подписки на свои автомобили Компания Hyundai запустит в России уникальную онлайн-платформу Hyundai Mobility для дистанционной аренды автомобилей путем подписки на них.