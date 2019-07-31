Лесные пожары
Путин направил военных тушить пожары в СибириРБК 08:42
Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. В Кремле пояснили, что решение было принято по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева.
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Политика
Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено в 18:03
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ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Политика
Зеленский оценил свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:09
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Энергетика
«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»
"Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".
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Общество
Леонардо Ди Каприо разместил видео о пожарах в Сибири
Известный американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо разместил видео о действующих в мире пожарах в своем аккаунте Instagram (12+).
Обновлено в 00:38
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Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
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Наука
Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи
Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
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Гаджеты
Fly представила один из самых дешевых смартфонов на российском рынке
Бренд Fly представил новую модель Fly Life Geo.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами
Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.
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Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено в 11:28
Футбол
Определились все пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ
Сегодня состоялись матчи 2-го квалификационного матча Лиги чемпионов. По их итогам определились пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 16:01
Общество
У оператора подмосковной свалки «Ядрово» сменился собственник
У оператора скандального подмосковного мусорного полигона "Ядрово" сменился собственник.
Обновлено в 06:27
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Происшествия
На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,0
Подземные толчки магнитудой 5,0 произошли на острове Крит в Греции.
Обновлено в 19:18
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Общество
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено в 10:02
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия идет на спад
30 июля уровень воды в реке Ия превысил 10 метров при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 00:26
Общество
Галкин уличил призывающих потушить пожары российских звезд в лицемерии
Ранее Галкин раскритиковал модных блогеров, которые призвали на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Исакова поделилась снимком с дочерью, которую долго скрывала
Свои «лайки» под снимком поставили не только поклонники Виктории, но и многочисленные коллеги звезды.
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Авто
Дизельный кроссовер Kia Sportage останется в России
Обновлено в 06:42
Общество
Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева
Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения лесных пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено в 10:15