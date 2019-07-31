с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. В Кремле пояснили, что решение было принято по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева.

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Энергетика «Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой» "Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".

Общество Леонардо Ди Каприо разместил видео о пожарах в Сибири Известный американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо разместил видео о действующих в мире пожарах в своем аккаунте Instagram (12+).

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Происшествия В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.

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