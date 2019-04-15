Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на КипрИзвестия 12:49

Ранее в январе в ЦАР рассказали о возможности размещения российской военной базы. В августе 2018 года страны подписали соглашение о военном сотрудничестве. Другим распоряжением Путин предписал отправить до пяти российских военнослужащих в состав вооруженных сил ООН для поддержания мира на Кипре.
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Минобороны направит до 30 военнослужащих в ЦАР в составе миссии ООН

Коммерсантъ12:38

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ТАСС12:24

Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР

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Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР

Интерфакс12:17

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РБК12:07

Путин распорядился направить военных в ЦАР

Взгляд.ру12:06

Россия направит до пяти военнослужащих в состав миссии ООН на Кипре

РИА Новости12:19
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