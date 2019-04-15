Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на КипрИзвестия 12:49

Ранее в январе в ЦАР рассказали о возможности размещения российской военной базы. В августе 2018 года страны подписали соглашение о военном сотрудничестве. Другим распоряжением Путин предписал отправить до пяти российских военнослужащих в состав вооруженных сил ООН для поддержания мира на Кипре.

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

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