Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на КипрИзвестия 12:49

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 15 апреля.
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Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР

RT на русском12:13

Путин поручил направить до 30 миротворцев в ЦАР и до пяти на Кипр

ТАСС12:24

Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР

Интерфакс12:17

Россия расширит миссию в ЦАР

Коммерсантъ18:28

Путин направил 35 российских военных в миссию ООН в ЦАР и на Кипре

РБК12:07

Путин распорядился направить военных в ЦАР

Взгляд.ру12:06

Россия направит до пяти военнослужащих в состав миссии ООН на Кипре

РИА Новости12:19
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Армия и оружие

Египет, Греция и Кипр начали совместные учения в Средиземном море

Военные Египта, Греции и Кипра начали совместные учения в Средиземном море, пишет газета "Аль-Ахрам".
Обновлено в 15:23
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Обновлено в 02:56
Авто

Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Макрон назвал восстановление Нотр-Дам де Пари судьбой Франции

Нотр-Дам де Пари Макрон также назвал историей Франции.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Мэр Парижа заявила, что алтарь и алтарный крест Нотр-Дама были спасены

Обновлено в 19:44
Общество

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Кино

Состоялась премьера заключительного сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO показал первую серию заключительного сезона сериала «Игра престолов». Премьера состоялась в 04:00 мск.
Обновлено в 03:29
Технологии

Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim

Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Собчак позлорадствовала из-за пожара в соборе Парижской богоматери

Обновлено в 15:40
Происшествия

«ПСЖ» пожелал мужества пожарным, тушащим Собор Парижской Богоматери

Обновлено в 14:49
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Швеция не смогла доделать истребители, «превосходящие» российские

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон ранее говорил, что Gripen E будут способны бороться с российскими истребителями серии Су.
Обновлено в 10:10
Общество

В Иванове проходят мероприятия XVIII областного Дня предпринимателя

День предпринимателя в Иванове является, пожалуй, наиболее значимым событием в деловой жизни города и региона.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

Обновлено в 16:48
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 17:46
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Политика

Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено в 18:08
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Экономика

Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Хоккей

В НХЛ оценили способности Подколзина

Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал список фаворитов драфта среди игроков из Европы.
Обновлено в 16:05
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Наука

В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью

Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00
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