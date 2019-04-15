Армия и оружие
Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на КипрИзвестия 12:49
Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 15 апреля.
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Армия и оружие
Египет, Греция и Кипр начали совместные учения в Средиземном море
Военные Египта, Греции и Кипра начали совместные учения в Средиземном море, пишет газета "Аль-Ахрам".
Обновлено в 15:23
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Обновлено в 02:56
Авто
Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Макрон назвал восстановление Нотр-Дам де Пари судьбой Франции
Нотр-Дам де Пари Макрон также назвал историей Франции.
Обновлено в 18:32
Общество
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Кино
Состоялась премьера заключительного сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO показал первую серию заключительного сезона сериала «Игра престолов». Премьера состоялась в 04:00 мск.
Обновлено в 03:29
Технологии
Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim
Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.
Обновлено в 03:24
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Швеция не смогла доделать истребители, «превосходящие» российские
Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон ранее говорил, что Gripen E будут способны бороться с российскими истребителями серии Су.
Обновлено в 10:10
Общество
В Иванове проходят мероприятия XVIII областного Дня предпринимателя
День предпринимателя в Иванове является, пожалуй, наиболее значимым событием в деловой жизни города и региона.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено в 18:08
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Экономика
Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Хоккей
В НХЛ оценили способности Подколзина
Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал список фаворитов драфта среди игроков из Европы.
Обновлено в 16:05
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Наука
В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью
Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00